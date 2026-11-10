Soi tiến độ sân bay Long Thành trước mốc khai thác ngày 24/12

Znews | Kinh doanh

Infographic

Sân bay

Long Thành

trước ngày về đích

Các bước chuẩn bị trước ngày khai thácCác con số tổng quanTiến độ các gói thầuLộ trình khai thác

Xem tiến độ

Các bước chuẩn bị trước ngày khai thác

0h

24/12/2026

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý

5 nhóm giấy chứng nhận, giấy phép và tài liệu khai thác.

Kiểm tra hệ thống kỹ thuật

Chạy thử thiết bị, hệ thống tra nạp nhiên liệu và các dây chuyền nhà ga.

Thử nghiệm vận hành tổng thể

3 đợt ORAT trong giai đoạn tháng 9-12/2026.

Đánh giá mức độ sẵn sàng

Kiểm tra an toàn, an ninh, nhân sự, công nghệ và khả năng vận hành đồng bộ.

Chính thức đi vào vận hành

0h ngày 24/12/2026

Các bước chuẩn bị trước ngày khai thác

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý

5 nhóm giấy chứng nhận, giấy phép và tài liệu khai thác.

Kiểm tra hệ thống kỹ thuật

Chạy thử thiết bị, hệ thống tra nạp nhiên liệu và các dây chuyền nhà ga.

Thử nghiệm vận hành tổng thể

3 đợt ORAT trong giai đoạn tháng 9-12/2026.

Đánh giá mức độ sẵn sàng

Kiểm tra an toàn, an ninh, nhân sự, công nghệ và khả năng vận hành đồng bộ.

Chính thức đi vào vận hành

0h

24/12/2026

Các con số tổng quan

Tổng giá trị sản lượng thực hiện

73.869

tỷ đồng

Tổng giá trị giải ngân, tỷ lệ 54,49%

47.055

tỷ đồng

Số gói thầu xây lắp chính

16

gói

6.12

3.4

5.6

2.4

4 gói đã hoàn thành toàn bộ khối lượng

Phân loại tiến độ các gói thầu

Hoàn thành

Gói 6.12

Giao thông kết nối T1, T2

Gói 3.4

San nền, thoát nước

Gói 5.6

Cọc nhà ga hành khách

Gói 2.4

Tường rào ranh giới

Trên 90%

Gói 4.6

Đường băng, đường lăn, sân đỗ

Gói 4.9

Hệ thống cung cấp nhiên liệu

Gói 4.7

Sân đỗ máy bay nhà ga

Gói 4.12

Đường băng thứ hai, đường lăn

Gói 4.11

Xử lý nước thải

Cần tập trung

Gói 5.10

Nhà ga hành khách

Gói 4.8

Giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật

Gói 7.8

Nhà ga hàng hóa số 1

Gói 11.5

Nhà để xe

Lộ trình khai thác hành khách

Bấm để xem thêm

Giai đoạn 1

12/2026 – 3/2027

6-10% công suất thiết kế

Nhà ga cánh Tây và trung tâm

4

đảo check-in

366

chuyến/tuần

322 nội địa

44 quốc tế

Giai đoạn 2

4/2027 – 10/2027

50% công suất thiết kế

Giai đoạn 3

Từ 10/2027

100% công suất thiết kế

25 triệu lượt khách

Lộ trình khai thác hàng hóa

24/12/2026

Một phần nhà ga hàng hóa số 1, hàng nội địa

Tháng 1/2027

Hàng quốc tế (trừ các tuyến đi châu Âu và Mỹ)

Tháng 7/2027

Đánh giá chứng chỉ RA3 phục vụ hàng hóa vào EU và TSA đối với hàng đi Mỹ

10/2027

Đầy đủ hàng hóa, bao gồm các tuyến châu Âu và Mỹ

Sân bay

Long Thành

Xem tiêu điểm Sân bay Long Thành

Infographic

Znews | Kinh doanh