Sợi Thế Kỷ tăng doanh thu nhưng chưa thoát lỗ, gánh nặng lãi vay đè nặng

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận doanh thu thuần hơn 404 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng doanh thu chưa đủ giúp doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận khi giá bán sản phẩm giảm, chi phí ngừng máy phát sinh và gánh nặng tài chính ngày càng lớn.

Sợi Thế Kỷ báo lỗ quý thứ ba liên tiếp.

Theo doanh nghiệp, doanh thu hợp nhất quý III tăng khoảng 85 tỷ đồng nhờ doanh số và doanh thu bán hàng được cải thiện. Dù vậy, lợi nhuận gộp giảm 40,7%. Một trong những nguyên nhân là chi phí ngừng máy tại công ty con Unitex khi một số máy phải dừng hoạt động do thiếu đơn hàng. Khoản chi phí này được ghi nhận vào giá vốn hàng bán, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Áp lực còn đến từ chi phí tài chính. Trong quý III, khoản mục này tăng 28,9%, lên hơn 54,1 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay lên tới 53,4 tỷ đồng, so với 12,4 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế 34,4 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 10,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 1.067 tỷ đồng, tăng 3,7%. Tuy nhiên, Sợi Thế Kỷ lỗ sau thuế hơn 110 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gần 39,4 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy vấn đề của Sợi Thế Kỷ không chỉ nằm ở khả năng tăng doanh thu mà còn ở hiệu quả chuyển doanh thu thành lợi nhuận. Khi giá bán chịu sức ép và công suất chưa được khai thác ổn định, chi phí cố định cùng chi phí vốn có thể tiếp tục bào mòn biên lợi nhuận.

Dự án nhà máy Unitex được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Sợi Thế Kỷ, nhưng giai đoạn đầu vận hành cũng khiến doanh nghiệp phải gánh thêm nhiều khoản chi phí.

Được biết, Unitex có tổng mức đầu tư khoảng 3.379 tỷ đồng, tương đương 125 triệu USD, với công suất thiết kế 60.000 tấn sợi mỗi năm. Giai đoạn 1 có công suất 36.000 tấn/năm, vận hành từ quý IV/2025; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào quý III/2027. Khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động, tổng công suất thiết kế của toàn hệ thống STK được nâng lên khoảng 99.300 tấn/năm.

Tuy nhiên, mở rộng công suất đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải xử lý bài toán cân đối giữa chi phí đầu tư và tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Sợi Thế Kỷ đạt 663 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 42,75%, xuống còn 81,88 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 29%, lên 101,4 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay tăng từ 15,61 tỷ đồng lên 94,9 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 54%, lên 41,62 tỷ đồng, chủ yếu do Unitex bắt đầu phát sinh chi phí quản lý thay vì còn trong giai đoạn chạy thử như cùng kỳ năm trước. Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế hợp nhất 75,57 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Theo thông tin về báo cáo tài chính bán niên 2026, tổng nợ vay của Sợi Thế Kỷ tại ngày 30/6/2026 ở mức khoảng 2.045 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Chi nhánh Tân Bình, đạt khoảng 1.567 tỷ đồng.

Các khoản vay tại OCB chủ yếu phục vụ đầu tư Unitex. Báo cáo về giao dịch với bên liên quan cũng ghi nhận Sợi Thế Kỷ phát sinh các giao dịch tiền gửi, khoản nợ và bảo lãnh/thư tín dụng có tài sản với OCB, với tổng giá trị là 544,36 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý là chi phí lãi vay tăng nhanh trong khi hoạt động kinh doanh chưa tạo ra lợi nhuận tương xứng. Điều này khiến khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động cốt lõi trở thành yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Về triển vọng, Unitex vẫn là tài sản có thể tạo ra tăng trưởng cho doanh nghiệp nếu thị trường sợi phục hồi và đơn hàng được cải thiện. Tuy nhiên, hiệu quả của dự án cần được đánh giá qua sản lượng tiêu thụ thực tế, tỷ lệ khai thác công suất, biên lợi nhuận và khả năng kiểm soát nợ vay, thay vì chỉ dựa vào công suất thiết kế.

Trên thị trường, cổ phiếu STK cũng chịu sức ép từ kết quả kinh doanh. Phiên 28/10, cổ phiếu STK giảm về mức 7.920 đồng/cp. Mức giá này thấp đáng kể so với vùng đỉnh hơn 30.000 đồng/cp từng được ghi nhận trước đó.

Thanh khoản cổ phiếu ở mức thấp trong nhiều phiên gần đây, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trước triển vọng phục hồi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, STK đang thuộc danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo thông báo của HoSE đầu tháng 10/2026.