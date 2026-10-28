Sợi Thế Kỷ (STK) doanh thu quý tăng 26,7% nhưng báo lỗ quý thứ 3 liên tiếp

Trong quý III/2026, CTCP Sợi Thế Kỷ (mã ck: STK) ghi nhận doanh thu thuần hơn 404 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu thuần hợp nhất tăng khoảng 85 tỷ đồng nhờ doanh số và doanh thu bán hàng được cải thiện. Dù vậy, lợi nhuận gộp lại giảm 40,7%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc phát sinh chi phí ngừng máy tại công ty con khi một số máy phải dừng hoạt động do thiếu đơn hàng. Trong cùng kỳ năm trước, Unitex chưa phát sinh khoản chi phí này.

Khoản chi phí ngừng máy được ghi nhận trực tiếp vào giá vốn hàng bán. Cùng với đó, giá bán sản phẩm giảm so với cùng kỳ khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép, dù doanh thu vẫn tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Bên cạnh áp lực từ giá vốn, chi phí tài chính tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của STK. Trong quý III, chi phí tài chính tăng 28,9% lên hơn 54,1 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng mạnh từ 12,4 tỷ đồng cùng kỳ lên 53,4 tỷ đồng, tương đương hơn 4 lần.

Kết quả là, doanh nghiệp chuyển từ có lãi 10,3 tỷ đồng năm ngoái sang thua lỗ 34,4 tỷ đồng trong quý III/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, STK đạt doanh thu thuần hơn 1.067 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 110 tỷ đồng, trái ngược với mức lợi nhuận gần 39,4 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STK cũng đã giảm đáng kể so với vùng đỉnh hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá STK chỉ còn khoảng 8.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm hơn 70% so với vùng giá đỉnh được ghi nhận trước đó.