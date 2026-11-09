Sợi Phú Bài bị truy thu, xử phạt thuế gần 546 triệu đồng

Cục Thuế Tp. Huế mới đây đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB).

Quyết định nêu rõ doanh nghiệp đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2025. Theo đó, SPB bị phạt hành chính 86 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp. Đồng thời, doanh nghiệp phải truy thu 432 triệu đồng tiền thuế TNDN năm 2025 và nộp thêm 28 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế.

Như vậy, tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà doanh nghiệp phải trả là gần 546 triệu đồng.

Sợi Phú Bài bị xử phạt, truy thu và tính tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền gần 546 triệu đồng (Ảnh minh họa),

Cơ quan thuế yêu cầu SPB nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn nhưng doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, mỗi ngày chậm nộp sẽ phát sinh thêm khoản tiền tương ứng 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính, trong quý III/2026, doanh thu thuần của SPB đạt gần 296 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ, giúp lợi nhuận gộp tăng từ 35 tỷ đồng lên gần 50 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 2 tỷ đồng, giảm so 56%. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 10 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SPB đạt 919 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 75% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng khoảng 75%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SPB đạt hơn 965 tỷ đồng, nổi bật là hàng tồn kho ở mức gần 242 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp còn hơn 675 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 374 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 301 tỷ đồng, chủ yếu đều tập trung ở các khoản dư nợ vay.

Vốn chủ sở hữu của SPB đạt 290 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) hiện nắm gần 61% vốn Sợi Phú Bài. Các cổ đông lớn khác gồm Công ty CP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (16%) và Công ty Dệt may Huế (5%).

CTCP Sợi Phú Bài là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, được thành lập ngày 14/1/2003 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/3/2003, với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng. Công ty có trụ sở và nhà máy tại Khu công nghiệp Phú Bài, Tp. Huế, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sợi, dệt vải, nguyên phụ liệu và các sản phẩm ngành dệt may.