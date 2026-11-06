'Soi' phiên mua ròng hiếm hoi của khối ngoại cuối tuần

Khối ngoại đảo chiều mua ròng phiên 6/11.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2026, chỉ số VN-Index giảm 0,88%, đóng cửa ở mức 1.725,36 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.187,6 tỷ đồng, tăng 9,2% và chiếm 80,4% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 20.497,5 tỷ đồng, tăng 16,4% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 16.494,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với phiên liền trước, tăng 12,1% so với trung bình 5 phiên và tăng 19,8% so với trung bình 20 phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm điểm, với 212 mã giảm và 101 mã tăng. Xét riêng các cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên trên 50.000 cổ phiếu/phiên, độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía giảm điểm, với tỷ lệ số cổ phiếu tăng giá/giảm giá đạt 0,36 lần.

Xét về mức độ ảnh hưởng, nhóm Vingroup (VIC, VHM), nhóm ngân hàng (VCB, TCB, LPB), cùng MCH, FPT và GVR là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, lấy đi hơn 12 điểm. Ở chiều ngược lại, MSN, CTG, VPL, STB, VPB và VND đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Xét theo ngành, thị trường điều chỉnh trên diện rộng, ngoại trừ các nhóm chứng khoán, điện và bia. Thanh khoản tăng đáng chú ý tại các nhóm bất động sản, chứng khoán, thực phẩm và công nghệ thông tin; giảm ở bán lẻ và hàng cá nhân, trong khi gần như đi ngang ở nhóm ngân hàng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 435,3 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 170,2 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm dịch vụ tài chính và bất động sản. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VND, VIX, MSN, VIC, VNM, DXG, SSI, TCH, NVL và GEX.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, áp lực tập trung tại nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm FPT, VCB, MBB, MCH, BSR, MSB, PVD, HPG và VPL.

Khối tự doanh mua ròng 228,4 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 405,0 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành. Ngân hàng và thực phẩm, đồ uống là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm TPB, VPB, MSN, SSI, CTG, KDH, HPG, MBB, VHM và MWG.

Ở chiều bán ròng, nhóm du lịch và giải trí chịu áp lực lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm VIC, STB, HDB, ACB, VCI, LPB, MCH, SHB, VJC và SSB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.002,6 tỷ đồng, tăng 64,2% và chiếm 19,5% tổng giá trị giao dịch.

Trong phiên, các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tập trung tại SSB, LPB và GEX, chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, MWG ghi nhận giao dịch tự doanh bán thỏa thuận trị giá 195,8 tỷ đồng; KDH ghi nhận giao dịch nhà đầu tư nước ngoài mua thỏa thuận từ nhà đầu tư trong nước với giá trị 179,4 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm chứng khoán, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, thép, công nghệ thông tin, xây dựng, kho bãi, điện và hóa chất. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm ngân hàng, thiết bị điện, bán lẻ, dầu khí, thiết bị, du lịch và giải trí, hàng cá nhân và vật liệu xây dựng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMID), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa nhỏ (VNSML).