Sôi nổi, ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Hiệp Bình

Ngày hội được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026). Đây là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc và đô thị văn minh.

Các đại biểu và người dân tham dự Ngày hội

Đến dự và chung vui cùng bà con Liên khu phố 11-13 có các đồng chí lãnh đạo địa phương, về phía Công an phường có Trung tá Trương Thị Thu Hạnh - Phó trưởng Công an phường Hiệp Bình.

Trung tá Trương Thị Thu Hạnh, Phó trưởng CAP Hiệp Bình tặng hoa chúc mừng ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, bên cạnh việc biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con Liên khu phố thời gian qua, Trung tá Trương Thị Thu Hạnh đã còn lồng ghép công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, bám sát kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình về việc "tăng cường ứng dụng công nghệ số", Công an phường đã vận động và hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng "SOS ANTT" trên điện thoại thông minh.

Trung tá Huỳnh Văn Hoàng - cán bộ Cảnh sát khu vực Khu phố 13, phường Hiệp Bình vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng SOS ANTT

Ngay tại ngày hội, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Hiệp Bình cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã "đi từng bàn, hướng dẫn từng người". Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm lượt người dân đã cài đặt thành công ứng dụng SOS ANTT. Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi và an tâm khi được lực lượng Công an trang bị "lá chắn số" này.

Khen thưởng các cá nhân có thánh tích xuất sắc tại Ngày hội

Thành công của Ngày hội Đại đoàn kết tại Liên khu phố 11-13 không chỉ thể hiện ở những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ của tình cảm cộng đồng dân cư, mà còn minh chứng cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an và Nhân dân. Qua đó, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân tại phường Hiệp Bình ngày càng được củng cố vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.