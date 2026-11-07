Sôi nổi, ý nghĩa hội thi tuyên truyền pháp luật ở Trung đoàn Hỗn hợp 39

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vấn đề phát sinh trong môi trường không gian mạng, tham gia giao thông đường bộ.

Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 phát biểu tại hội thi.

Với chủ đề “Chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong kỷ nguyên số”, các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa và kiến thức pháp luật. Ở mỗi phần thi, các đội đã làm tốt công tác chuẩn bị, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và sự hiểu biết về các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, phần thi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đã để lại nhiều ấn tượng với những tiểu phẩm có nội dung gần gũi, thiết thực, phản ánh vấn đề nổi bật trong đời sống xã hội như: “Một cú chạm, nhiều điều phải nghĩ”, “Cờ bạc ảo dẫn đến tín dụng đen”, “Một lần nhấn nút, bài học nhớ đời”, “Cái giá của một bức ảnh”…

Các đội thi thể hiện nội dung sinh động, hấp dẫn.

Phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Với cách thể hiện sinh động, hấp dẫn, các đội thi đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống tệ nạn xã hội và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tham gia giao thông...

Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó chính ủy Trung đoàn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động và sáng tạo của các đội tham gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng ngày càng tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, bên cạnh những tiện ích mang lại cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức và các hành vi vi phạm pháp luật.

Một tiểu phẩm tham gia hội thi.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chủ động nhận diện, phòng tránh những thông tin xấu độc, các thủ đoạn lừa đảo, tệ nạn xã hội trên không gian mạng, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thượng tá Vũ Văn Luận yêu cầu: Sau hội thi, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trao giải tặng các đội thi.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Tiểu đoàn Bộ binh 1; giải Nhì thuộc về Đại đội 1 Pháo 105; giải Ba thuộc về Ban Tham mưu, Ban Hậu cần-Kỹ thuật và Đại đội Công binh.