Sôi nổi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam
Trống hội rộn ràng, đoàn diễu hành trang phục truyền thống cùng loạt tiết mục dân gian đặc sắc đã biến khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm thành điểm hẹn văn hóa sôi động cuối tuần này. Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội không chỉ khuấy động không khí mà còn giúp người dân, du khách trực tiếp chạm vào các giá trị truyền thống của dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soi-noi-y-nghia-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-van-hoa-viet-nam-246261123124836114.htm