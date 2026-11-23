Trong khuôn khổ chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026, diễn ra tại Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, màn diễn xướng tái hiện nghi thức nghiềm quân của xã Dương Hòa đã để lại dấu ấn với người dân và du khách; góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc gắn với tên tuổi Tướng công Lý Phục Man, đồng thời khẳng định nỗ lực của địa phương trong gìn giữ và phát huy di sản truyền thống.