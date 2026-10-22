Sôi nổi vòng tuyển chọn Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026

Với 140 thí sinh đăng ký tham gia, Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 thu hút đông đảo thí sinh tham dự.

Với 140 thí sinh đăng ký tham dự, các thí sinh trình diễn nhiều thể loại âm nhạc phong phú, từ những làn điệu dân ca ngọt ngào, mang đậm bản sắc Nam Bộ đến các ca khúc cách mạng hào hùng và nhạc trẻ hiện đại.

Ông Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, phát biểu khai mạc vòng tuyển chọn.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng tuyển chọn, ông Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh: “Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 không chỉ là một cuộc thi âm nhạc thuần tuý, mà còn là cầu nối văn hoá, nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trong Nhân dân”.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua hội thi này, các thí sinh sẽ mang đến những giai điệu ngợi ca quê hương Cà Mau đổi mới, lan toả tình yêu đất nước và nguồn năng lượng tích cực. Ban Tổ chức cùng Hội đồng Giám khảo sẽ làm việc với tinh thần công tâm, khách quan nhất để chọn lựa những nhân tố xuất sắc bước vào vòng bán kết và chung kết” - ông Lâm Hồ Sỹ nhấn mạnh.

Hội đồng Giám khảo hội thi gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ giàu kinh nghiệm; trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Xuân Linh Quốc, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

Vòng tuyển chọn trực tiếp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 đến 23/10. Trong ngày đầu tiên, Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ giàu kinh nghiệm tiến hành đánh giá từng phần thi dựa trên các tiêu chí về chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc, cảm xúc và phong cách biểu diễn sân khấu.

Thí sinh tự tin thể hiện phần dự thi trước Hội đồng Giám khảo.

Các thí sinh tranh tài với nhiều thể loại âm nhạc tại vòng tuyển chọn.

Sau vòng tuyển chọn trực tiếp, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách những thí sinh xuất sắc nhất chính thức bước tiếp vào vòng trong./.