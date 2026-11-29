Tham dự chương trình có Đại tá Bùi Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; đồng chí Huỳnh Văn Hóa, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường và cán bộ, giáo viên, học sinh.

Các đại biểu dự chương trình.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc.

Tham gia vòng thi cấp tỉnh có 100 thí sinh xuất sắc, được lựa chọn từ gần 11.000 học sinh tham gia vòng thi trực tuyến, đại diện cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi.

Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương và biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và tác hại của ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, truyền thống văn hóa, xã hội địa phương và chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tặng các thí sinh đoạt giải trong vòng thi cấp tỉnh.

Ban tổ chức trao chứng nhận tặng các nhà trường đạt thành tích xuất sắc tham gia vòng thi trực tuyến.

Với nội dung kiến thức đa dạng, hình thức thi phong phú, các phần thi đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Học sinh có điều kiện giao lưu, học hỏi và thể hiện hiểu biết của mình về biển, đảo quê hương.

Trải qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, với tinh thần tự tin và quyết tâm cao, các thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, sự hiểu biết về biển, đảo quê hương. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Sau cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức sẽ lựa chọn đội thi tham gia vòng chung kết cấp khu vực Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dự kiến tổ chức vào tháng 3-2027.