Sôi nổi vòng loại Bảng B Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp lần thứ 10

Lix FC TP. Hồ Chí Minh (áo trắng) và Mai Công Đồng Tháp (áo đỏ) cống hiến trận đấu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi.

Đáng chú ý, ở trận mở màn vòng loại Bảng B là cuộc tranh tài hấp dẫn giữa 2 đội Mai Công Đồng Tháp và Lix FC TP. Hồ Chí Minh. 2 đội này được đánh giá là các ứng cử viên cho chức vô địch Giải.

Ra sân với dàn cầu thủ khá nổi tiếng trong làng Futsal miền Nam và cả nước, Lix FC TP. Hồ Chí Minh nhập cuộc tốt hơn với lối chơi đẹp. Phút thứ 15 hiệp 1, cầu thủ K’Gôi số 4 của Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh kết thúc ở góc hẹp đánh bại thủ môn mở tỷ số cho trận đấu.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, 2 đội tiếp tục thi đấu nhiệt huyết với nhiều pha bóng hấp dẫn. Phút thứ 5 ở hiệp 2, cầu thủ số 82 A Sê Ky của Lix FC TP. Hồ Chí Minh ghi bàn sau pha solo đầy dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 14 trận đấu, cầu thủ K’Gôi số 4 của Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh nâng tỷ số lên 3-0 sau pha dàn xếp đá phạt.

Sau khi bị thủng lưới bàn thứ 3, Mai Công Đồng Tháp dồn lên chơi “tất tay” nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Song, với bản lĩnh, Lix FC TP. Hồ Chí Minh giữ vững thế trận và tập trung phòng thủ với số đông ở sân nhà. Phút thứ 19, sau pha dâng cao bỏ khung thành trống, thủ môn số 26 của Lix FC TP. Hồ Chí Minh đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 của trận đấu.

Trong trận Trẻ TP.Hồ Chí Minh và Đội Lucky FC (Campuchia) cũng có nhiều pha bóng hấp dẫn.

Ở trận thứ 2 của Bảng B là cuộc tranh tài giữa Đội Lucky FC (Campuchia) và Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh nhập cuộc tốt hơn với các pha tấn công phối hợp đẹp mắt. Phía Đội Lucky FC (Campuchia) cũng tham gia trận đấu với nhiều pha phòng thủ phản công. Kết quả chung cuộc, Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Ban Tổ chức trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận Trẻ TP.Hồ Chí Minh và Đội Lucky FC.

Sau lượt trận đầu tiên ở Bảng B, Lix FC TP. Hồ Chí Minh giành 3 điểm xếp vị trí đầu bảng; xếp thứ 2 là Đội Trẻ TP. Hồ Chí Minh; xếp thứ 3 là Đội Lucky FC (Campuchia); xếp thứ 4 là Đội Mai Công Đồng Tháp.

Trong ngày 4-11, Giải tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu. Theo đó, sáng 8h, Bảng A là cuộc thư hùng giữa Tor O Sot (Thái Lan) và Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc; vào lúc 10 giờ 30 sẽ là trận đấu giữa Đội Thái Huy FC và HT Friend FC Đồng Tháp.

Vào buổi chiều, lúc 14 giờ sẽ là trận tranh tài giữa Mai Công Đồng Tháp và Trẻ TP. Hồ Chí Minh; vào lúc 16 giờ sẽ là trận đấu giữa Đội Lix FC TP. Hồ Chí Minh và Đội Lucky FC (Campuchia). Tất cả các trận đấu được livestream trên kênh Fanpage Truyền hình Đồng Tháp và kênh Youtube Truyền hình Đồng Tháp và đăng tải thường xuyên trên báo Đồng Tháp điện tử.