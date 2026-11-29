Một học sinh trình bày phần thi thuyết trình. Ảnh: QM.

Chiều 29/11, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh tỉnh Cà Mau năm 2026, với sự tham gia của 10 thí sinh vượt qua vòng bán kết.

Phát động từ tháng 4/2026, cuộc thi dành cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tự tin trình bày quan điểm trước công chúng. Từ hơn 600 bài dự thi ở vòng sơ loại, Ban tổ chức chọn 52 thí sinh vào bán kết, sau đó chọn 10 em vào chung kết.

Đại biểu tham dự Vòng chung kết cuộc thi.

Ban Tổ chức tặng hoa thành viên Ban Giám khảo.

Trước khi bước vào đêm thi quyết định, top 10 thí sinh đã tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 7/11 nhằm hoàn thiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tư duy phản biện và nghệ thuật làm chủ sân khấu. Tại Vòng Chung kết, các thí sinh tiếp tục khẳng định bản lĩnh thông qua các phần thi đòi hỏi sự nhạy bén cao gồm: Thuyết trình, phản biện và tư duy nhanh.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau phát biểu tại Vòng chung kết cuộc thi.

Phát biểu khai mạc vòng thi, anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau nhấn mạnh, trong bối cảnh tiến trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định việc nâng cao năng lực hội nhập cho nguồn nhân lực trẻ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ý thức sâu sắc điều này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn coi việc trang bị ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho thanh thiếu nhi là mục tiêu trọng tâm, mang tính chiến lược.

Học sinh theo dõi ủng hộ thí sinh.

Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh tỉnh Cà Mau mang thông điệp "MAKE THE CHANGE!" không chỉ dừng lại ở một sân chơi rèn luyện ngôn ngữ mà còn là môi trường bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khuyến khích người trẻ tự tin cất lên tiếng nói, chủ động biến những ý tưởng sáng tạo thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Phụ huynh và người thân ủng hộ thí sinh dự thi.

Thí sinh tham gia hùng biện.

Gửi gắm kỳ vọng tới các thí sinh, anh Trần Đăng Khoa bày tỏ: "Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn sau cuộc thi này, các em sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê với môn Tiếng Anh, trở thành những 'sứ giả' truyền cảm hứng học tập ngoại ngữ đến bạn bè xung quanh; đồng thời tích cực tham gia các phong trào của Đoàn - Đội, không ngừng rèn luyện đạo đức, tri thức và thể chất để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi diễn ra vào cuối buổi chiều cùng ngày.