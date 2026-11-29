Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang trao giải Nhất cho em Dương Gia Bảo, lớp 8/1, Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia vòng chung kết có 100 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ gần 11.000 học sinh tham gia vòng thi trực tuyến, đại diện cho học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Với hình thức thi phong phú, nội dung kiến thức đa dạng, các phần thi đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, đồng thời giúp các em học sinh giao lưu, học hỏi và thể hiện hiểu biết của mình về biển, đảo quê hương.

Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương và biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và tác hại của ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, truyền thống văn hóa, xã hội địa phương và chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc thi, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Thông qua cuộc thi, các em có thêm kiến thức, hiểu biết về biển, đảo Việt Nam, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và địa phương, tình yêu quê hương, đất nước. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao thưởng cho các trường đạt giải vòng thi trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 80 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 80 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đối với các học sinh, góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

Trải qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, với tinh thần tự tin và quyết tâm cao, các thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, sự hiểu biết về biển, đảo quê hương. Kết thúc cuộc thi, học sinh Dương Gia Bảo, lớp 8/1, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương (đặc khu Phú Quốc) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: TTXVN phát

Sau cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra Đội thi tham gia vòng chung kết cấp khu vực Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.