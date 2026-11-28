Phụ nữ Xtiêng bảo tồn nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Công Nghĩa

Sôi nổi, tự hào với sắc màu văn hóa

Đồng Nai có gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn với công cuộc khai phá phương Nam của dân tộc; đồng thời là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo và các dòng chảy văn hóa. Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 gồm 24 hoạt động trọng tâm, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng. Nổi bật là không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai giới thiệu lịch sử, di sản, nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ và mỹ thuật truyền thống của các dân tộc. Người dân, du khách còn được trải nghiệm làm gốm, đan lát, thư pháp và các trò chơi dân gian.

Không gian Bếp Việt - Vị Đồng Nai quảng bá ẩm thực, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, kết nối văn hóa với hoạt động thương mại, du lịch. Đồng thời các chương trình trải nghiệm du lịch cũng góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình bế mạc tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng Sóc Bom Bo với chủ đề Bom Bo - nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai. Chương trình nghệ thuật gồm hàng chục tiết mục đặc sắc, kết hợp múa, trình diễn cồng chiêng, đàn tính, hát then và những giai điệu về vùng đất, con người Đồng Nai. Tại đây, đồng bào các dân tộc còn được tham gia thi đấu thể thao, giã gạo chày tay, hát kể sử thi, tái hiện lễ kết bạn của người Xtiêng và M’nông.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết còn được các xã, phường trong thành phố đồng loạt tổ chức sôi nổi, hào hứng. Các sắc thái văn hóa được khơi dậy, giao thoa tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc. Tại phường Bình Phước, Chương trình Sắc màu Bình Phước - gắn kết cộng đồng tạo ấn tượng với màn trình diễn trang phục truyền thống của 24 dân tộc anh em trên địa bàn. Tại xã Tân Hưng, hoạt động giao lưu cồng chiêng thu hút đông nghệ nhân và người dân với hàng loạt tiết mục múa, độc tấu đàn đá, trình diễn thổ cẩm, tái hiện Lễ mừng lúa mới và các nghi lễ truyền thống của người Xtiêng. Đặc biệt, sự tham gia của thế hệ trẻ trong biểu diễn cồng chiêng cho thấy tín hiệu tích cực trong việc tiếp nối di sản.

Bà con dân tộc thiểu số ở xã Tân Hưng sôi nổi tham gia Cuộc thi Giã gạo chày tay nhân dịp địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Trăn trở giữ nghề

Thành phố Đồng Nai hiện có nhiều thành phần dân tộc thiểu số. Sự đa dạng ấy là tài sản văn hóa quý giá, nhưng việc bảo tồn những nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, chế biến rượu cần của đồng bào Xtiêng, M’nông vẫn còn nhiều khó khăn.

Bà Thị Mương (62 tuổi, dân tộc Xtiêng, ở ấp Hưng Phú, xã Tân Hưng) cho biết: “Tôi học dệt thổ cẩm từ nhỏ. Trước đây, người dân tự lấy vỏ cây rừng làm sợi, nhuộm màu rồi đưa lên khung dệt. Hiện nay, nguyên liệu công nghiệp đã thay thế nguyên liệu truyền thống. Nghề dệt cũng ngày càng ít người theo đuổi, chủ yếu còn những người lớn tuổi làm để phục vụ gia đình. Trong khi đó, lớp trẻ phần lớn đi làm công nhân, ít có điều kiện học nghề. Những người biết dệt ngày càng cao tuổi khiến nguy cơ mai một nghề truyền thống hiện hữu”.

Già làng Điểu Tuông (65 tuổi, ở sóc Ứng, ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng) phấn khởi khi bà con có dịp ôn lại các điệu múa, biểu diễn cồng chiêng và phục dựng lễ hội truyền thống tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức tại xã. Tuy nhiên, ông lo lắng vì số người am hiểu, có thể biểu diễn cồng chiêng và thực hành các nghi lễ ngày càng ít. Theo ông, dù thế hệ trẻ có nhiều cơ hội học tập, phát triển, song việc trao truyền văn hóa truyền thống vẫn rất cần thiết, bởi đó là cội nguồn của mỗi dân tộc.

Cùng nỗi trăn trở, chị Thị Sen (dân tộc Xtiêng, ở xã Phước Sơn) kỳ vọng nghề đan lát và làm rượu cần phát triển thành sản phẩm hàng hóa, phục vụ du lịch. Chị đã tham mưu địa phương thành lập tổ hợp tác sản xuất gùi và rượu cần, hướng đến tạo sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, mô hình đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Những câu chuyện nêu trên cho thấy, bảo tồn văn hóa không chỉ dừng ở việc tổ chức lễ hội, trình diễn hay trưng bày, mà cần duy trì môi trường thực hành, tạo sinh kế và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa một cách bền vững. Ngày 22-7-2026, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng nền văn hóa Đồng Nai bản sắc, hội nhập và phát triển; phát huy giá trị di sản, xây dựng con người Đồng Nai thân thiện, nghĩa tình, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, số hóa 100% di sản được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt theo lộ trình, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch và chuyển đổi số. Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực đầu tư.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 khép lại với nhiều sắc màu và cảm xúc, nhưng những câu chuyện về nghề dệt thổ cẩm, đan gùi, chưng cất rượu cần hay phục dựng các lễ hội vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn di sản, nghề truyền thống. Điều người dân mong đợi là chính sách thiết thực, lộ trình cụ thể để nghệ nhân có điều kiện truyền nghề, người trẻ thêm động lực tiếp nối và các giá trị văn hóa truyền thống thực sự trở thành nguồn lực trong phát triển. Bởi giữ gìn bản sắc chính là gìn giữ quá khứ và tạo nền tảng văn hóa cho tương lai.