Sôi nổi tranh tài trước giờ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai

Tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh, môn điền kinh có 130 vận động viên tham gia, tranh tài ở 18 nội dung dành cho nam và nữ, gồm 7 cự ly chạy cùng các nội dung nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ. Cụm phường Cam Đường là đơn vị có lực lượng tham gia đông nhất ở môn này với 23 vận động viên.

Trong buổi sáng, các vận động viên thi đấu vòng loại ở 4 cự ly chạy: 100 m nam, 100 m nữ, 400 m nam và 400 m nữ.

Môn điền kinh thu hút 130 vận động viên đến từ 16 đoàn tham gia tranh tài tại Đại hội.

Các vận động viên nam, nữ tranh tài ở các nội dung chạy, nỗ lực bứt tốc, hướng tới thành tích cao nhất tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Tại Nhà tập luyện năng khiếu thể dục thể thao tỉnh, môn bóng bàn quy tụ 110 vận động viên, thi đấu ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ngành Giáo dục và Đào tạo có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất ở môn bóng bàn, với 18 người.

Trong sáng nay, các trận đấu diễn ra ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Môn bóng bàn có 110 vận động viên đến từ 15 đoàn tham gia tranh tài.

Bóng bàn là môn thể thao quen thuộc, thường xuyên góp mặt trong các kỳ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai, thu hút đông đảo vận động viên tham gia tranh tài.

Đáng chú ý, pickleball là môn có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất tại Đại hội, với 267 tay vợt. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội nam và đội nữ. Phường Cam Đường tiếp tục là đơn vị có lực lượng tham gia đông nhất ở môn này, với 32 vận động viên.

Sáng 28/10, các vận động viên bước vào thi đấu ở nội dung đội nam và đội nữ.

Môn Pickleball lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Đại hội

Môn pickleball thu hút nhiều vận động viên tham gia nhất tại Đại hội, với 267 người, tranh tài ở các nội dung.

Các nội dung thi đấu diễn ra trước lễ khai mạc đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026. Đây cũng là dịp để các đoàn vận động viên thể hiện sự chuẩn bị, quyết tâm thi đấu, hướng tới kết quả tốt tại ngày hội thể thao lớn của tỉnh.