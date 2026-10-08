Sôi nổi tranh tài thể thao Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Cầu thủ đội bóng đá nữ đoàn Tuyên Quang tích cực tập luyện tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Điểm mới đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải bóng đá nữ 7 người được tổ chức tại ngày hội. Qua đó, mở thêm sân chơi để các nữ vận động viên dân tộc Mông giao lưu, thi đấu và thể hiện sức khỏe, sự khéo léo. Giải có 3 đội tham gia gồm Điện Biên, Tuyên Quang và Thái Nguyên, thi đấu vòng tròn. Mỗi trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút.

Tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, các đội tranh thủ những buổi tập cuối cùng, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật trước khi bước vào thi đấu chính thức. Trên sân, dù mồ hôi đã thấm đẫm áo, các cầu thủ vẫn giữ tinh thần hào hứng, tập luyện tích cực, phối hợp ăn ý và sẵn sàng cho những trận đấu phía trước.

Đội bóng đá nữ đoàn Điện Biên nghe huấn luyện viên trao đổi sau giờ tập luyện.

Lò Thị Thanh là cầu thủ đội bóng đá nữ đoàn Điện Biên hào hứng chia sẻ: Những ngày qua, đội tích cực tập luyện, làm quen với sân bãi và chuẩn bị cả về thể lực, tâm lý. Càng gần ngày thi đấu, các vận động viên càng háo hức, mong chờ được bước vào sân và thể hiện khả năng của mình.

Với Chẩu Yến Nhi, cầu thủ đội bóng đá nữ đoàn Tuyên Quang, giải đấu là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu cùng những đội bóng có chung niềm yêu thích thể thao. “Tham gia giải bóng đá nữ lần này em rất háo hức. Ngoài mục tiêu thi đấu hết mình, các cầu thủ trong đội còn mong muốn được giao lưu với các đội bạn, giới thiệu hình ảnh, trang phục và tinh thần thể thao của phụ nữ dân tộc Mông”, Chẩu Yến Nhi chia sẻ.

Vận động viên môn tù lu tích cực tập luyện vào chiều ngày 8/10.

Nếu bóng đá nữ hứa hẹn mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi thì những môn thể thao truyền thống lại tạo nên sắc màu riêng cho Ngày hội. Trong đó, tù lu là môn thi đòi hỏi sự khéo léo, độ chính xác và khả năng làm chủ con cù ở các cự ly 3m, 6m và 9m. Vận động viên phải sử dụng cù có hình dáng truyền thống của dân tộc.

Anh Lý Seo Nam, vận động viên môn tù lu đến từ tỉnh Lào Cai cho hay: “Chiều ngày 8/10, sau khi đoàn đặt chân tới Điện Biên, chúng tôi đã khẩn trương tập luyện để làm quen với sân bãi thi đấu. Chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ cho phần thi. Điều quan trọng nhất là giữ được sự tập trung, bởi mỗi cự ly đều đòi hỏi độ chính xác cao”.

Cùng với sự chuẩn bị của từng vận động viên, các đoàn chủ động hoàn tất những phần việc cần thiết trước ngày thi đấu, từ rà soát danh sách, hồ sơ, trang phục, dụng cụ đến bố trí nơi ăn nghỉ và nắm lịch thi đấu.

Vận động viên môn ném pa pao tập luyện tại sân vận động tỉnh.

Ông Lương Đình Hiến phụ trách đoàn Thái Nguyên cho biết: “Đoàn có 41 vận động viên thi đấu ở tất cả các môn. Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị lực lượng, tổ chức tập luyện phù hợp với từng nội dung. Trước khi lên đường, đoàn rà soát lại danh sách vận động viên, trang phục, dụng cụ thi đấu và các điều kiện cần thiết. Đến Điện Biên, chúng tôi ổn định nơi ăn nghỉ, nắm lịch thi đấu để vận động viên có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực và tâm lý.

Ngày hội có 6 môn thi đấu gồm: Bóng đá nữ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và ném pa pao, quy tụ hơn 220 vận động viên của 8 đoàn: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cao Bằng, Lai Châu và Lào Cai. Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 9 - 11/10 tại khu vực hầm Đờ-cát, Sân vận động và phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Trước đó, ngày 7/10, Ban Tổ chức đã kiểm tra hồ sơ và làm thẻ thi đấu cho vận động viên. Ngày 8/10 tổ chức họp trưởng đoàn, huấn luyện viên, bốc thăm, xếp lịch thi đấu và tập huấn trọng tài, hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi giải đấu chính thức bắt đầu.

Vận động viên bóng đá tham gia tập luyện với tinh thần hăng say, sẵn sàng tinh thần cho giải đấu chính thức.

Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Điện Biên thông tin: “Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ thi đấu đã được hoàn thiện. Ban Tổ chức đã rà soát sân bãi, trang thiết bị, lực lượng trọng tài, hồ sơ và phối hợp với các đoàn. Mục tiêu là bảo đảm các môn thi diễn ra an toàn, đúng điều lệ, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết và giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày hội”.

Ngày 9/10, các vận động viên chính thức bước vào nội dung thi đấu. Không khí chuẩn bị chuyển sang sự háo hức chờ đợi những màn so tài ở bóng đá nữ, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Không chỉ hướng đến thành tích, các cuộc tranh tài còn là dịp để vận động viên các địa phương gặp gỡ, giao lưu, cùng lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông.