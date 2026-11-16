Sôi nổi tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 diễn ra sáng 16-11 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh.

Phát biểu khai mạc hội khỏe, nhà báo Lê Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: Hội khỏe là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đội ngũ người làm báo Thủ đô với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc hội khỏe.

Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội chụp ảnh cùng các đoàn vận động viên tham dự hội khỏe.

Ngay sau lễ khai mạc, một số nội dung thi đấu đã diễn ra. Các vận động viên tranh tài sôi nổi. Ở môn bóng bàn, các tay vợt là cán bộ, phóng viên, biên tập viên cống hiến nhiều pha bóng kịch tính, hấp dẫn.

Trên sân pickleball - môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của hội khỏe, với sự tham gia nhiệt tình từ các đơn vị.

Môn đi bộ thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên ở các lứa tuổi khác nhau.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có hai đội tham gia thi tài tại nội dung kéo co.

Cổ động viên hò reo, cổ vũ tiếp sức cho các vận động viên.

Trong ngày 16-11, các vận động viên đã hoàn thành nội dung đi bộ. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải nội dung đi bộ nam độ tuổi 18-40.

Không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, hội khỏe còn tạo cơ hội để cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan báo chí giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó...

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đạt giải Nhất và Ba nội dung thi đấu kéo co.