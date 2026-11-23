Giải đấu là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao được đông đảo đồng bào Khmer, người dân và du khách mong đợi. Ảnh: Ngọc Hân

Ngày 23/11, tại phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ đã khai mạc Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh. Giải đấu diễn ra trong hai ngày, là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao được đông đảo đồng bào Khmer, người dân và du khách mong đợi trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026.

Không khí đường đua vô cùng náo nhiệt. Ảnh: Trung Phạm

Không khí đường đua năm nay càng thêm náo nhiệt khi giải đấu được tổ chức với quy mô mở rộng, quy tụ hơn 80 đội ghe Ngo nam, nữ đến từ trong và ngoài thành phố, trong đó có 15 đội ghe đến từ tỉnh Cà Mau.

Các đội tranh tài ở hai nội dung cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ. Ảnh: Trung Phạm

Các đội sẽ tranh tài ở hai nội dung: cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ. Sự góp mặt đông đảo của các đội hứa hẹn mang đến những màn rượt đuổi quyết liệt, những pha bứt tốc đầy kịch tính và những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc trên đường đua.

Với các vận động viên, mỗi cuộc đua không chỉ là dịp thể hiện sức mạnh, kỹ thuật và sự phối hợp nhịp nhàng mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, khẳng định bản lĩnh và niềm tự hào của mỗi đội ghe.

Nụ cười tươi của các vận động viên khi được tham gia giải. Ảnh: Trung Phạm

Với người dân và du khách, tiếng trống thúc giục, nhịp chèo đồng loạt cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt bên bờ sông tạo nên bầu không khí lễ hội đặc trưng, sôi động và đầy cuốn hút.

Đằng sau những cuộc tranh tài hấp dẫn là giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của đồng bào Khmer. Lễ hội Oóc Om Bóc gắn với tín ngưỡng tri ân thiên nhiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong đó, ghe Ngo không đơn thuần là phương tiện thi đấu mà còn là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Mỗi chiếc ghe cùng hàng chục tay chèo đồng lòng trên đường đua chính là hình ảnh sinh động của tinh thần chung sức, đồng tâm hiệp lực.

Lễ hội Oóc Om Bóc gắn với tín ngưỡng tri ân thiên nhiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: Trung Phạm

Thông qua giải đấu, TP. Cần Thơ tiếp tục khẳng định sự quan tâm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, nhất là những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, tăng cường gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Với quy mô mở rộng, sự tham gia của đông đảo đội ghe và sức hấp dẫn của môn thể thao truyền thống, Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.