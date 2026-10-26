Sôi nổi tranh tài Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội.

Giải đấu do Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.

Năm nay, Giải quy tụ 15 đội bóng (8 đội nam, 7 đội nữ) đại diện cho các cụm thi đua trong tỉnh. Có 4 đơn vị góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ gồm: Yên Trạch, Bắc Kạn, Phủ Thông và Chợ Rã.

Nội dung nam có thêm các đội Sông Công, Phan Đình Phùng, Phú Bình, Vạn Phú; nội dung nữ có thêm đội Phổ Yên, Phú Lương và Chợ Đồn.

Các đội thi đấu để cạnh tranh 8 giải thưởng gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba.

Các vận động viên cống hiến những pha bóng kịch tính, dẻo dai ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay sau Lễ khai mạc, không khí trên sân thi đấu rất sôi động. Dù cao tuổi, các vận động viên vẫn cống hiến những pha đập bóng, cứu bóng đẹp mắt và chiến thuật bọc lót nhịp nhàng. Sự nhiệt huyết, gắn kết giữa các thành viên trên sân là minh chứng sinh động cho tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”.

Giải diễn ra trong ngày 26-10, là sân chơi ý nghĩa giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, giao lưu và tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.