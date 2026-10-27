Sôi nổi trận bóng đá giao hữu giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trận đấu giao hữu cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Tham dự và cổ vũ trận giao hữu có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng các cổ động viên.

Trận đấu giữa 2 đội Công an tỉnh - Bộ CHQS tỉnh

Những pha tranh bóng kịch tính

Với tinh thần thi đấu quyết tâm, những pha tranh bóng quyết liệt và các tình huống phối hợp đẹp mắt, hai đội đã mang đến màn so tài hấp dẫn. Chung cuộc, đội Công an tỉnh giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Pha tranh chấp kịch tính giữa cầu thủ hai đội

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ

Trận đấu góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai lực lượng, lan tỏa tinh thần thể thao và khí thế sôi nổi của ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh Sơn La.

Đồng chí Hà Trung Chiến trao cúp cho đội bóng Công an tỉnh Sơn La