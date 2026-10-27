Sôi nổi trận bóng đá giao hữu giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Ngay sau Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026, trận bóng đá nam giao hữu giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra sôi nổi trên sân vận động tỉnh.
Tham dự và cổ vũ trận giao hữu có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng các cổ động viên.
Với tinh thần thi đấu quyết tâm, những pha tranh bóng quyết liệt và các tình huống phối hợp đẹp mắt, hai đội đã mang đến màn so tài hấp dẫn. Chung cuộc, đội Công an tỉnh giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Trận đấu góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai lực lượng, lan tỏa tinh thần thể thao và khí thế sôi nổi của ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh Sơn La.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/soi-noi-tran-bong-da-giao-huu-giua-cong-an-tinh-va-bo-chi-huy-quan-su-tinh-Nf6Dug3DR.html