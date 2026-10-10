Sôi nổi thi tài đua ghe Ngo mini mừng lễ Sene Dolta

Những màn tranh tài sôi nổi cùng tiếng reo hò cổ vũ của người dân đã góp phần tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Trước giờ khai mạc, các đội tập trung trên sông, giao lưu và chuẩn bị cho cuộc đua. Người dân hai bên bờ cũng nô nức đến theo dõi, cổ vũ. Bên cạnh hoạt động thể thao, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, múa truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần tạo không khí vui tươi trong dịp lễ.

Các đội đua giao lưu trước giờ tranh tài.

Các ghe đua tập trung trên sông trước lễ khai mạc.

Trên đường đua, các đội thể hiện tinh thần quyết tâm, phối hợp nhịp nhàng giữa các tay chèo. Theo ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải năm nay được nâng lên so với những năm trước nhờ các đội chú trọng tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng chú ý, giải đấu có sự tham gia của đội ghe Ngo mini đến từ chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, góp phần mở rộng giao lưu và tăng tính cạnh tranh.

Các đội nỗ lực tranh tài trên đường đua.

Các đội nữ thi đấu sôi nổi, không kém phần quyết liệt so với các đội nam.

Các đội tranh tài trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đua ghe Ngo còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa trong dịp lễ Sene Dolta – thời điểm đồng bào hướng về gia đình, tổ tiên và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Các em nhỏ thuộc Đội văn nghệ thiếu nhi ấp Đường Đào biểu diễn điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer.

Anh Nguyễn Văn Phúc, người dân ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, chia sẻ: “Tôi rất vui khi địa phương tổ chức lễ Sene Dolta và giải đua ghe Ngo mini. Tôi mong muốn địa phương và nhà chùa tiếp tục mở rộng quy mô giải, có thêm nhiều ghe Ngo tham gia để không khí ngày lễ càng nhộn nhịp, bà con có dịp vui chơi, giao lưu với nhau”.

Người dân tập trung hai bên bờ sông theo dõi, cổ vũ các đội đua.

Các em nhỏ dùng kèn cổ vũ các đội đua.

Sự hưởng ứng của người dân còn thể hiện qua việc chủ động đóng mới ghe, thành lập các đội đua để tham gia lễ hội. Theo anh Nguyễn Văn Xin, người dân ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, các đội năm nay có sức cạnh tranh khá đồng đều, kết quả phụ thuộc nhiều vào quá trình tập luyện và sự phối hợp của từng đội.

“Các đội đều muốn có ghe riêng để thi đấu, vui chơi trong dịp lễ. Mong rằng năm sau bà con có thể đóng thêm ghe, vận động nhau góp tiền mua vật liệu để lập thêm đội, cùng tham gia tạo không khí tươi vui, phấn khởi”, anh Xin bày tỏ.

Để giải đấu diễn ra thuận lợi, UBND Xã Hồ Thị Kỷ hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể và cá nhân trên địa bàn cũng chung tay đóng góp, thể hiện sự quan tâm đối với các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống của đồng bào Khmer.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội Xã Hồ Thị Kỷ, phát biểu tại cuộc thi.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội Xã Hồ Thị Kỷ, kỳ vọng giải đua sẽ tiếp tục là dịp giao lưu, gắn kết giữa các đội, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer và các dân tộc anh em. Qua đó, những giá trị văn hoá truyền thống được gìn giữ, lan toả, đóng góp vào quá trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, rộn ràng với giải đua ghe Ngo mini mừng lễ Sene Dolta.

Với sự tham gia nhiệt tình của các đội và sự cổ vũ của người dân, giải đua ghe Ngo mini không chỉ làm phong phú các hoạt động mừng lễ Sene Dolta mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Hoạt động này đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn bó và vun đắp đời sống tinh thần của người dân địa phương./.