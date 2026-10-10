Sôi nổi thi kéo co, ném pa pao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV
Ngày 10/10, các nội dung thi đấu môn kéo co và ném pa pao trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV chính thức khởi tranh tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ. Các môn bóng đá, đẩy gậy và bắn nỏ tiếp tục diễn ra tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và Phố đi bộ Mường Thanh.
Môn ném pa pao thu hút 5 đội với 50 vận động viên đến từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Qua từng lượt ném, các vận động viên thể hiện sự khéo léo, khả năng phối hợp và độ chính xác. Đây là trò chơi dân gian gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào Mông, góp phần giới thiệu nét sinh hoạt truyền thống đặc sắc đến người dân và du khách.
Ở môn kéo co, 6 đội thuộc đoàn vận động viên các tỉnh tranh tài ở 6 nội dung. Các đội thi đấu quyết tâm, phát huy sức mạnh tập thể và sự phối hợp nhịp nhàng trong từng lượt kéo. Tiếng hò reo, cổ vũ của người dân và du khách tại Phố đi bộ Mường Thanh tiếp thêm khí thế, tạo không khí hào hứng cho các phần thi.
Trên Sân vận động tỉnh Điện Biên, các trận đấu bóng đá tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các đội bóng dự Ngày hội. Ở môn bắn nỏ và đẩy gậy, các vận động viên thể hiện kỹ thuật, sức mạnh và bản lĩnh qua từng lượt tranh tài. Những màn so tài gay cấn thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả.
Các hoạt động thi đấu thể thao tạo cơ hội để vận động viên các địa phương giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy các trò chơi dân gian, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/the-thao/soi-noi-thi-keo-co-nem-pa-pao-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-mong-lan-thu-iv