Sôi nổi thi kéo co, ném pa pao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Vận động viên tỉnh Điện Biên thi đấu môn kéo co.

Môn ném pa pao thu hút 5 đội với 50 vận động viên đến từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Qua từng lượt ném, các vận động viên thể hiện sự khéo léo, khả năng phối hợp và độ chính xác. Đây là trò chơi dân gian gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào Mông, góp phần giới thiệu nét sinh hoạt truyền thống đặc sắc đến người dân và du khách.

Các đội tranh tài ném pa pao.

Ở môn kéo co, 6 đội thuộc đoàn vận động viên các tỉnh tranh tài ở 6 nội dung. Các đội thi đấu quyết tâm, phát huy sức mạnh tập thể và sự phối hợp nhịp nhàng trong từng lượt kéo. Tiếng hò reo, cổ vũ của người dân và du khách tại Phố đi bộ Mường Thanh tiếp thêm khí thế, tạo không khí hào hứng cho các phần thi.

Trận đấu bóng đá nữ giữa 2 đội tuyển tỉnh Điện Biên và Tuyên Quang.

Trên Sân vận động tỉnh Điện Biên, các trận đấu bóng đá tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các đội bóng dự Ngày hội. Ở môn bắn nỏ và đẩy gậy, các vận động viên thể hiện kỹ thuật, sức mạnh và bản lĩnh qua từng lượt tranh tài. Những màn so tài gay cấn thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả.

Thi đấu môn đẩy gậy.

Các hoạt động thi đấu thể thao tạo cơ hội để vận động viên các địa phương giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy các trò chơi dân gian, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.