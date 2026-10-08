Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Đầu tháng 10/2026, thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tổ chức từ thiện Tzu Chi Đài Loan tại Việt Nam đã trao hỗ trợ cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường trên địa bàn với tổng trị giá gần 47 triệu đồng. Đây là những hoàn cảnh được đơn vị tài trợ đồng hành, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng từ nhiều năm nay.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị ở cơ sở triển khai việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ sửa chữa nhà ở của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chương trình được triển khai từ nguồn kinh phí 2,95 tỷ đồng do Tổ chức Habitat for Humanity International (Hoa Kỳ) tài trợ.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Yên Hòa phối hợp đoàn thanh niên thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Cán bộ hội và đoàn viên thanh niên đã dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại không gian sinh hoạt; chuẩn bị một số vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của các gia đình.

Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trao tặng hàng chục suất quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, nấu gần 400 suất cháo hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh.

Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Đồng Tiến đã kết nối, vận động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để trao tặng xe lăn, thăm và tặng quà các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Cổ Đạm phối hợp với chùa Kim Linh Sơn tổ chức trao quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai thôn Hoa Phú và Xuân Hoa với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ đối tượng yếu thế, hoạt động truyền thông, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức 4 lớp tập huấn, 2 đợt khảo sát đánh giá rủi ro thiên tai với hơn 600 người tham gia.

Hiến máu tình nguyện cũng là một trong những phần việc trọng tâm được các cấp hội lựa chọn triển khai trong đợt thi đua cao điểm. Từ đầu tháng 9 đến nay, đã tổ chức 3 đợt hiến máu với hơn 800 người tham gia, thu được hơn gần 680 đơn vị máu để kịp thời cung cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ ngày 5/9 - 23/11/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026). Theo kế hoạch, trong đợt thi đua, 100% hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội xã, phường và đơn vị trực thuộc trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ triển khai ít nhất một phần việc nhân đạo. Toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ 50 nhà nhân ái, 10 mô hình sinh kế, 25 địa chỉ nhân đạo, 300 học bổng cho học sinh nghèo; truyền thông về sơ cứu cộng đồng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho 800 người và vận động 800 người tham gia hiến máu…