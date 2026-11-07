Sôi nổi thi đấu thể thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo

Nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc Giải thi đấu thể thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026.

Giải thể thao năm nay được tổ chức thành 2 giai đoạn, với 4 môn thi đấu (bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, pickball) thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Trong đó, giai đoạn I diễn ra từ ngày 27 - 31/10, tổ chức thi đấu môn bóng chuyền, thu hút 58 đội bóng với trên 670 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia.

Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn vận động viên.

Giai đoạn II diễn ra từ ngày 4 - 8/11, quy tụ 42 đoàn vận động viên khối xã, phường; 33 đoàn thuộc các đơn vị trực thuộc Sở và 2 đơn vị khách mời. Với hơn 2.100 vận động viên, các đoàn tham gia thi đấu ở 3 môn cầu lông, bóng bàn và pickleball, tranh tài tại 58 nội dung thi đấu.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải thể thao.

Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí thể thao sôi nổi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, trường học.

Các vận động viên thi đấu bóng bàn.

Trong khuôn khổ giải đấu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải cầu lông, bóng bàn, pickleball ngành Giáo dục mở rộng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hơn 80 vận động viên tranh tài ở 3 môn, gồm 6 nội dung thi đấu.

Sự tham gia của các đơn vị ngoài ngành góp phần mở rộng đối tượng giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa ngành Giáo dục với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các trận đấu cầu lông diễn ra hấp dẫn.

Giải thể thao là hoạt động thường niên của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, nhà giáo, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, trường học. Qua đó, duy trì và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năng động, đáp ứng yêu cầu công tác.