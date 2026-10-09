Sôi nổi thi đấu thể thao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Vận động viên tranh tài môn bắn nỏ.

Ngày hội quy tụ hơn 220 vận động viên thuộc 8 đoàn: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cao Bằng, Lai Châu và Lào Cai. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: Bóng đá nữ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và ném pa pao. Trên các sân đấu, vận động viên thi đấu sôi nổi, quyết tâm, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả góp phần tạo nên không khí hào hứng, náo nhiệt.

Các vận động viên thi đấu môn tù lu tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

Điểm mới tại Ngày hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức thi đấu môn bóng đá nữ 7 người, các trận đấu bắt đầu khởi tranh từ chiều nay (9/10). Nội dung thi đấu tạo thêm không khí sôi nổi cho Ngày hội và mở ra cơ hội giao lưu, tranh tài cho các nữ vận động viên dân tộc Mông đến từ các địa phương.

Các vận động viên tranh tài môn đẩy gậy tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Công tác tổ chức được Ban Tổ chức triển khai đồng bộ, từ bố trí địa điểm, sắp xếp nội dung thi đấu đến phân công lực lượng điều hành, trọng tài, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Việc bố trí địa điểm tại Sân vận động tỉnh và Phố đi bộ Mường Thanh tạo thuận lợi cho các đoàn tham gia, đồng thời giúp người dân, du khách tiếp cận, cổ vũ các nội dung thi đấu.

Vận động viên đội tuyển Điện Biên giành chiến thắng ở nội dung đẩy gậy.

Các hoạt động thể thao diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/10/2026, góp phần bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đồng bào dân tộc Mông ở các địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong khuôn khổ Ngày hội.