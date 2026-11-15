Sôi nổi thi đấu thể thao tại Ngày hội Ẩm thực phường Mường Thanh

Vận động viên tranh tài ở môn đẩy gậy.

Hoạt động thể thao thu hút 11 đoàn với 150 vận động viên đến từ các tổ dân phố, bản và đơn vị trường học trên địa bàn tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở 3 môn, gồm: Kéo co, tung còn và đẩy gậy, với tổng số 8 nội dung.

Vận động viên tham gia thi đấu tung còn.

Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên. Ở môn kéo co, 5 đội với 50 vận động viên hào hứng bước vào các lượt tranh tài; 35 vận động viên môn đẩy gậy và 65 vận động viên môn tung còn cũng thi đấu hết mình, cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn. Tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ từ khán giả tạo thêm khí thế cho các cuộc tranh tài.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở môn kéo co.

Thông qua hoạt động thi đấu, Ngày hội góp phần duy trì, phát huy các môn thể thao truyền thống, tạo sân chơi giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ dân phố, bản và đơn vị trên địa bàn. Qua đó, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đồng thời tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Ẩm thực phường Mường Thanh năm 2026.