Sôi nổi thể thao mùa nước nổi trên sông Đà

Vận động viên tranh tài môn bóng đá nữ.

Nổi bật là Giải bóng đá nữ các dân tộc phường Mường Lay (mở rộng) lần thứ I, năm 2026, diễn ra từ ngày 20–25/10 tại Sân vận động phường Mường Lay. Giải quy tụ 7 đội với trên 120 vận động viên, huấn luyện viên. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Trong khuôn khổ giải còn có hoạt động chấm giải chuyên đề “Trang phục bản sắc”, tạo điểm nhấn văn hóa bên cạnh các cuộc tranh tài trên sân cỏ.

Môn đẩy gậy có 27 vận động viên tham gia tại 6 nội dung.

Tại Bến thuyền Cơ khí, các môn thể thao dân tộc và thể thao sông nước thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Bên cạnh đua thuyền Kayak, đua thuyền đuôi én trên sông Đà, các môn kéo co, đẩy gậy, ném còn, cà kheo mang đến không khí hào hứng, tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động du lịch mùa nước nổi.

Vận động viên thi đấu ném còn.

Trong khuôn khổ các hoạt động thể thao, Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi phường Mường Lay lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 23 - 25/10 tại Cung Văn hóa thiếu nhi phường Mường Lay, với hơn 90 vận động viên tham gia. Những đường bóng hấp dẫn, tinh thần thi đấu nhiệt tình của các vận động viên tạo nên không khí vui khỏe, thu hút sự quan tâm của người dân.

Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi phường Mường Lay lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 23 - 25/10.

Việc tổ chức đa dạng các môn thể thao hiện đại, thể thao sông nước và trò chơi dân gian đã tạo nên không khí sôi động cho chuỗi hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà. Qua đó, Mường Lay có thêm sản phẩm trải nghiệm, đồng thời quảng bá cảnh quan, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương đến với du khách.