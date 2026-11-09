Sôi nổi sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi hướng tới Festival Hoa Đà Lạt 2026

Thiếu nhi Lâm Đồng gửi tình yêu quê hương qua sắc màu Festival Hoa

Gửi sắc màu Festival Hoa qua nét vẽ tuổi thơ

Mới đây, 84 thí sinh đến từ các phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt và phường Xuân Trường - Đà Lạt tham gia hội thi vẽ tranh tập thể với chủ đề “Sắc màu Festival Hoa Đà Lạt”.

Hội thi vẽ tranh tập thể với chủ đề “Sắc màu Festival Hoa Đà Lạt” tại bờ hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Không đơn thuần là cuộc tranh tài về năng khiếu hội họa, hội thi còn là dịp để các em cùng nhau xây dựng ý tưởng, lựa chọn hình ảnh và phối hợp hoàn thành tác phẩm. Qua những nét cọ, các em khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, những loài hoa đặc trưng, vẻ đẹp hồ Xuân Hương, công trình kiến trúc, đường phố thân quen và hình ảnh con người Đà Lạt.

Mỗi đội thi lựa chọn một cách thể hiện riêng, nhưng đều hướng đến tình yêu quê hương. Bên cạnh sắc hoa, cảnh đẹp phố núi, nhiều tác phẩm còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng, tình đoàn kết giữa các dân tộc, những giá trị di sản và kỳ vọng về tương lai của Đà Lạt - Lâm Đồng.

Thiếu nhi các phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt và phường Xuân Trường - Đà Lạt tham gia hội thi vẽ tranh tập thể với chủ đề “Sắc màu Festival Hoa Đà Lạt”

Tham gia hội thi, em Nguyễn Ngọc Bảo Nghi, học sinh lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Thăng Long hào hứng chia sẻ: “Em rất vui khi được thể hiện đam mê hội họa của bản thân tại một không gian mở thế này. Đây là cơ hội để em phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời, đóng góp chút công sức nhỏ bé để mang thành tích về cho trường, lớp và địa phương”.

Theo chị Thái Thị Thu Thắm, Bí thư Đoàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, đại diện Ban Tổ chức, hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các em thiếu nhi phát huy năng khiếu, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội để các em thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương Đà Lạt, Lâm Đồng qua những bức tranh mang sắc màu riêng.

Các em khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, vẻ đẹp hồ Xuân Hương, công trình kiến trúc, đường phố thân quen và hình ảnh con người Đà Lạt, sắc màu Festival Hoa qua các tác phẩm

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy sự quan tâm của thiếu nhi đối với Festival Hoa Đà Lạt, giúp các em hiểu hơn về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương. Từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, cùng chung tay lan tỏa hình ảnh Đà Lạt hiền hòa, thân thiện đến du khách.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để thiếu nhi góp tiếng nói, tình cảm của mình chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Nuôi dưỡng ước mơ, lan tỏa tình yêu quê hương

Trước đó, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Triển khai từ tháng 9/2026, hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 thu hút 308 đơn vị tham gia với 9.374 tác phẩm dự thi vòng sơ loại.

Các thí sinh thích thú chụp hình tác phẩm dự thi của mình tại hội thi

Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng, tương ứng với các khối lớp thuộc các cấp học tiểu học và THCS. Mỗi em trực tiếp thực hiện một tác phẩm theo chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, nội dung thể hiện ước mơ về quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tinh thần học tập, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và ý thức bảo vệ môi trường.

Từ những bức tranh về sắc hoa, cảnh đẹp Đà Lạt đến những ý tưởng về một Lâm Đồng hiện đại, giàu bản sắc, mỗi tác phẩm đều mang theo cách cảm nhận riêng của thiếu nhi. Có thể những nét vẽ còn hồn nhiên, cách phối màu còn ngây thơ, nhưng trong đó là tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về quê hương và khát vọng được góp sức xây dựng nơi mình sinh sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Vòng chung kết hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”

Xuất sắc giành giải Nhất bảng B tại hội thi, em Đinh Thục Đoan, học sinh lớp 7/4, Trường Tiểu học và THCS Thạch Mỹ, xã Đơn Dương vui vẻ chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi tác phẩm của mình được Ban Giám khảo đánh giá cao và đạt giải Nhất. Đây là niềm vui và cũng là động lực để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê hội họa. Qua cuộc thi, em muốn gửi gắm tình yêu của mình đối với quê hương Lâm Đồng, nơi có cảnh đẹp thiên nhiên, những nét văn hóa đặc sắc và con người thân thiện. Em mong muốn quê hương ngày càng phát triển, tươi đẹp hơn và hi vọng có thể góp phần thể hiện tình yêu ấy qua những bức tranh của mình”.

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức hội thi vẽ tranh tập thể với chủ đề “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt” thu hút sự tham gia của 35 đội đến từ 13 trường tiểu học và THCS khu vực Đà Lạt.

Hội thi vẽ tranh tập thể với chủ đề “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt” tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Những bức tranh được các em cùng nhau hoàn thiện tập trung vào vẻ đẹp hoa, cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa và con người phố núi. Qua đó, mỗi tác phẩm trở thành một lời giới thiệu sinh động về quê hương, thể hiện mong muốn xây dựng Đà Lạt xanh, văn minh, thân thiện.

Bắt đầu học vẽ từ năm ngoái, em Đặng Phương Ngọc, học sinh lớp 7A2, Trường THCS - THPT Lang Biang - Đà Lạt cùng bạn của mình đã lựa chọn hình ảnh vườn hoa Đà Lạt làm nội dung chính cho tác phẩm. Qua sự phối hợp của các thành viên, bức tranh dần hoàn thiện với mong muốn tái hiện vẻ đẹp rực rỡ của Đà Lạt ngàn hoa.

Các em thích thú chụp hình cùng tác phẩm và giải thưởng đạt được tại hội thi vẽ tranh

Với Ngọc, hội thi vẽ tranh tập thể là dịp để em cùng các bạn thể hiện tình yêu với vùng đất mình đang sống. Qua bức tranh, em muốn giới thiệu vẻ đẹp rực rỡ của Đà Lạt, đồng thời thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương mình. Em mong muốn Đà Lạt ngày càng có nhiều hoa đẹp, cảnh quan xanh, sạch và thu hút thêm nhiều du khách đến tham quan.

Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tham gia, thể hiện tình cảm với quê hương bằng những cách riêng. Thông qua các sân chơi hội họa, thiếu nhi được nuôi dưỡng năng khiếu, phát huy trí tưởng tượng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng.

Lâm Đồng tổ chức nhiều hội thi vẽ tranh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Từ những nét vẽ hồn nhiên, thiếu nhi Lâm Đồng đang góp thêm sắc màu tươi vui vào không khí chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện trí tưởng tượng, niềm đam mê hội họa mà còn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng hiền hòa, thân thiện, mến khách.