Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên Đồng Nai, Ban Tổ chức chương trình còn bố trí thêm các không gian trải nghiệm sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan tại không gian trải nghiệm sáng tạo.

Sân chơi văn hóa, văn nghệ

Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 nên Lễ hội Thanh niên Đồng Nai (chặng 2) có thêm nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, góp phần làm dày thêm hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai. Trong đó, Cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi với văn hóa Đồng Nai, Không gian văn nghệ thiếu nhi Đồng Nai với bản sắc văn hóa là những hoạt động mới, điểm nhấn.

Là một trong những thí sinh tham gia Cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi với văn hóa Đồng Nai, em Dương Nguyễn Bảo Hân, học sinh lớp 5/13, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Trảng Dài) cho biết: Yêu cầu của cuộc thi là vẽ về các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ, công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố. Hoặc danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và các địa điểm du lịch tiêu biểu của Đồng Nai; nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội, phong tục, đời sống và con người Đồng Nai… Vì vậy, em đã lựa chọn vẽ về Văn miếu Trấn Biên, sông Đồng Nai, gốm Biên Hòa và các loại trái cây đặc sản của vùng đất Đồng Nai. Thông qua những nét vẽ, Bảo Hân mong muốn người xem hiểu hơn về vẻ đẹp của vùng đất mà em đang sống.

Với chủ đề Thiếu nhi Đồng Nai với bản sắc, đội nghệ thuật Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố đã đem đến nhiều tiết mục đặc sắc. Ông Trương Hải Thi, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố cho biết: Chương trình được dàn dựng đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, ca múa, nhảy hiện đại, aerobic, võ cổ truyền và nhạc kèn, mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung. Các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng của tuổi trẻ, niềm tin và ước mơ của thiếu nhi. Qua đó, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong thanh thiếu nhi.

Cùng với những hoạt động mới, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tiếp tục duy trì các sân chơi như: Liên hoan Giai điệu thanh niên “Dong Nai Star Voice”; Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại thành phố Đồng Nai “Let’s Dance Dong Nai 2026” tạo cơ hội để người trẻ thể hiện tài năng, niềm đam mê với âm nhạc, nhảy hiện đại.

Sân chơi sáng tạo

Anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: Lễ hội có đến 50 hoạt động, trong đó các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng xuyên suốt. Vì vậy, trong khuôn khổ lễ hội năm nay, Thành đoàn đã thiết kế nhiều sân chơi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi.

Bên cạnh các cuộc thi robotics và Ngày hội STEM thu hút hơn 200 đội thi đến từ khối tiểu học, THCS, THPT; Cuộc thi Hackathon trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm nay còn có một số sân chơi mới. Điển hình như: Gameshow Đấu trường AI (trí tuệ nhân tạo) thành phố với sự tham gia tranh tài của 21 đội thi là học sinh, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Các đội thi đã trải qua các vòng thi: Trắc nghiệm kiến thức AI, Chinh phục AI, Đối kháng AI. Gameshow đã đem lại cho các đội thi cơ hội thể hiện kiến thức, tư duy logic, khả năng sáng tạo và ứng dụng Al. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực ứng dụng AI an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm trong học sinh, sinh viên.

Cuộc thi CODE KIDS - Lập trình viên tương lai cũng là hoạt động lần đầu tiên được Thành đoàn tổ chức dành cho các em thiếu nhi có niềm đam mê với lập trình. Cuộc thi đã thu hút 90 đội thi đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố tham gia. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 30 đội vào vòng chung kết.

Em Huỳnh Trần Thiên Ân, học sinh lớp 8F, Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên) cho hay: Cuộc thi không chỉ là nơi cá nhân em và các thí sinh thể hiện khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức lập trình mà còn là cơ hội để chúng em thử sức, tích lũy thêm kinh nghiệm để tự tin chinh phục những thử thách trong tương lai.