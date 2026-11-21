Tiểu phẩm của đội Bệnh viện A Thái Nguyên.

Qua 5 số đã tổ chức từ đầu năm đến nay, Chương trình “Sân chơi cuối tuần” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đã thu hút 20 đội thi với 400 đoàn viên công đoàn tham gia. Đây là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để đoàn viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết.

Tại số thứ 6, có 4 đội đến từ các công đoàn cơ sở y tế tham gia tranh tài, gồm: Bệnh viện A, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Bệnh viện C và Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Các đội trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi, thi kiến thức và trò chơi tập thể, với tổng điểm tối đa 100 điểm. Nội dung thi tập trung vào kiến thức về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh tại nơi làm việc.

Đông đảo khán giả tham gia cổ vũ các đội thi.

Với hình thức thể hiện sinh động, nội dung thiết thực, chương trình không chỉ tạo không khí giao lưu vui tươi mà còn góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn.

Kết thúc Chương trình, đội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn giành giải Nhất; đội Bệnh viện A giành giải Nhì; hai đội Bệnh viện C và Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đồng giải Ba.