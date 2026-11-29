Xã Chiềng Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Chiềng Mai, Chiềng Ban, Chiềng Dong, Chiềng Kheo và Chiềng Ve. Hiện nay, xã có 26 bản, với 6 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu dân cư đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện từng địa bàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được xã duy trì, tổ chức gắn với các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Ngay từ đầu năm 2026, xã đã tổ chức Giải thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ và các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân... Qua đó, tạo điều kiện để vận động viên các bản, tiểu khu giao lưu, rèn luyện và thi đấu. Tiêu biểu, tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai, hơn 300 vận động viên thuộc 15 đội liên quân đã tranh tài ở các môn đẩy gậy, cà kheo, kéo co nam, nữ phối hợp.

Vận động viên Hoàng Bảo Việt, xã Chiềng Mai, cho hay: Tôi rất vui khi được tranh tài cùng các vận động viên đến từ các bản tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Chiềng Mai. Môn đẩy gậy đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai và chiến thuật thi đấu. Tôi đã cố gắng hết mình trong từng trận đấu và rất vui khi giành giải Nhất. Đây là trải nghiệm đáng nhớ, giúp tôi thêm yêu thích và tự hào về môn thể thao truyền thống của dân tộc.

Thi đấu nội dung đẩy gậy nam tại Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai.

Từ các giải đấu do xã tổ chức, phong trào thể dục thể thao tiếp tục lan tỏa đến từng bản, tiểu khu. Bóng đá, bóng chuyền hơi là những môn được nhiều người lựa chọn tập luyện, phù hợp với điều kiện và sở thích của từng nhóm tuổi. Tại bản Mai Khoang, bên cạnh các hoạt động thể thao thường xuyên, vào dịp lễ, Tết, người dân còn tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, tó mák lẹ, thu hút đông đảo bà con tham gia. Những hoạt động này tạo không khí vui tươi, đồng thời góp phần gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Anh Hoàng Anh Khoa, Trưởng bản Mai Khoang, thông tin: Hiện nay, bản có 2 đội thể thao thường xuyên tập luyện, giao lưu với các bản, tiểu khu. Mỗi khi bản tổ chức hoạt động thể thao, đông đảo người dân đến cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết.

Hoạt động văn nghệ quần chúng cũng được xã quan tâm phát triển. Tại các bản, tiểu khu, nhiều đội, câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh được thành lập, tập hợp những người có cùng sở thích. Các thành viên chủ động xây dựng tiết mục, luyện tập để phục vụ chương trình của bản, xã; đồng thời tham gia biểu diễn tại các ngày hội, dịp lễ, Tết và hoạt động cộng đồng.

Đội văn nghệ bản Có Tình biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại bản Có Tình, hiện duy trì 2 đội văn nghệ với 20 thành viên. Các đội thường xuyên tập luyện dân ca, dân vũ và những điệu múa truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Chị Tòng Thị Hà, thành viên đội văn nghệ bản Có Tình, chia sẻ: Tham gia đội văn nghệ giúp chúng tôi có thêm thời gian gặp gỡ, tập luyện và cùng nhau chuẩn bị các tiết mục biểu diễn. Mỗi khi bản hoặc xã tổ chức ngày hội, lễ, Tết, chúng tôi đều tích cực tham gia. Qua đó, các thành viên thêm yêu những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Đến nay, toàn xã có 5.000 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đạt 20,8% dân số; 1.520 gia đình thể thao, chiếm 28,6% tổng số hộ. 100% bản, tiểu khu đã quy hoạch quỹ đất xây dựng sân thể thao từ 1.000 m² trở lên. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao từng bước được đầu tư, với 1 sân vận động, 3 sân cỏ nhân tạo, 2 sân cầu lông, 5 sân bóng chuyền hơi, 1 sân pickleball và 26 sân nhà văn hóa. Đây là điều kiện thuận lợi để các bản tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi của người dân ngay tại nơi cư trú.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Chiềng Mai năm 2026.

Ông Đoàn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai, cho hay: Xã chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao; khuyến khích các bản, tiểu khu thành lập, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao. Đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng trong tổ chức các hoạt động, lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện từng địa bàn, gắn hoạt động văn nghệ với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Từ những sân chơi thể thao sôi nổi đến các buổi sinh hoạt văn nghệ đậm đà bản sắc, đời sống văn hóa ở Chiềng Mai ngày càng khởi sắc. Khi người dân trở thành chủ thể của các hoạt động, những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối, tinh thần đoàn kết được vun đắp, tạo nền tảng xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, giàu bản sắc.