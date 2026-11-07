Sôi nổi phong trào thi đua ở phường Xuân Hòa

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Agribank Vĩnh Phúc II hỗ trợ lợn giống cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Đức Cung phát triển kinh tế.

Ngay khi đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, phường Xuân Hòa đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực. Đây là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ từ bộ máy chính quyền, nơi cán bộ, công chức lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ. Xây dựng chính quyền điện tử, tư duy “làm việc không giấy tờ”, đến nay, 100% văn bản đi - đến tại UBND phường được xử lý trên môi trường mạng và áp dụng triệt để chữ ký số. Sự quyết liệt này đã nâng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 99,8%. Bên cạnh đó, chiến dịch cao điểm xử lý hồ sơ chậm muộn với tinh thần làm việc “không quản ngày đêm” của Tổ công nghệ số cộng đồng đã thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, thông suốt, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực.

Cùng với sự bứt phá của hệ thống hành chính, phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp Nhân dân diễn ra sôi nổi. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, phường Xuân Hòa đã chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình: An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững; Bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp... Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa cho biết: Thông qua các mô hình, đặc biệt là mô hình An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững, MTTQ phường hướng đến việc trao cho người dân “cần câu” thay vì cho “con cá”. Qua cơ chế phân công giúp đỡ rõ người, rõ địa chỉ và kết nối các nguồn lực xã hội hóa ổn định, chính quyền muốn khơi dậy ý chí tự lực, giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn xây dựng sinh kế bền vững để tự tin vươn lên.

Cách làm này đã đem lại niềm vui, niềm tin cho Nhân dân, đưa giá trị nhân văn của mô hình hiện hữu sinh động trong đời sống. Vừa được hỗ trợ cặp lợn giống để phát triển kinh tế, bà Dương Thị Tình, tổ dân phố Đức Cung xúc động chia sẻ: Sự giúp đỡ này như chiếc phao cứu sinh, là điểm tựa nghĩa tình tiếp thêm động lực để gia đình tôi quyết tâm thi đua lao động, nhân đàn và ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa còn ghi dấu ấn đậm nét của ngành Giáo dục với phong trào “Dạy tốt - Học tốt” gắn liền với chuyển đổi số. Việc tinh gọn từ 17 trường công lập còn 4 trường đã tạo cú hích mạnh mẽ về chất lượng dạy và học. Đến nay, những lớp học thông minh với bảng tương tác hiện đại, học bạ số và phần mềm quản lý điện tử đã trở nên quen thuộc tại các nhà trường.

Nỗ lực thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, học sinh của phường đạt điểm trung bình 6,66, đứng thứ 13/148 xã, phường trong toàn tỉnh. Tại sân chơi trí tuệ cấp tỉnh, toàn phường có 38 học sinh giỏi đạt giải, trong đó, Trường THCS Xuân Hòa xuất sắc dẫn đầu với 24 giải.

Bên cạnh thành tích học tập, học sinh phường Xuân Hòa còn là những “đại sứ xanh” năng nổ. Các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm đã giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ quê hương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội là quả ngọt từ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa từ khi sáp nhập đến nay. Minh chứng rõ nét là 9 tháng năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Trong đó, thu ngân sách đạt gần 900 tỷ đồng, bằng 272% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tại khu vực hồ Đại Lải khởi sắc mạnh mẽ, thu hút khoảng 35.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú. Sự bứt phá đồng đều này đã giúp Xuân Hòa hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 17/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra; đồng thời giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vượt qua những thách thức bước đầu của quá trình sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính, ngọn lửa thi đua yêu nước đang tạo đòn bẩy giúp Xuân Hòa trên hành trình phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại, khẳng định vị thế mới trong kỷ nguyên mới.