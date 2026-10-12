Sôi nổi phong trào thi đua Ba Nhất tại Công an xã Thăng An

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế làm thủ tục hành chính.

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thăng An được thành lập từ việc sáp nhập các xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào, Bình Giang, Bình Triều. Đây là địa bàn trọng điểm vùng đông của thành phố, dân cư đông, người lao động, phương tiện thường xuyên dịch chuyển qua ranh giới hành chính, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Xác định phương châm lấy kết quả thực tiễn làm thước đo hiệu quả, Công an xã Thăng An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đến cơ sở, gắn chặt các tiêu chí thi đua với từng mặt công tác, trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, đơn vị nhanh chóng đưa tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" thấm sâu vào từng ca trực, từng nhiệm vụ, từng hoạt động hướng về cơ sở, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng; mở rộng phạm vi triển khai từ nội bộ lực lượng đến các thôn; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong ca trực, khi thực hiện nhiệm vụ và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND trong trực ban, trực chiến; quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; thực hiện nội quy, vệ sinh doanh trại; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử…

Lực lượng Công an xã Thăng An chủ động đẩy mạnh sinh hoạt chính trị gắn với hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì nhân dân phục vụ thông qua các chương trình "Nghĩa tình biên giới", "Mẹ đỡ đầu", "Ngày Nhân ái"; "Em nuôi của Đoàn", "Ngày Thứ 7 tình nguyện"; trực tiếp hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cấp căn cước, kích hoạt và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho các cụ già, người yếu thế …

Thông qua phong trào "Ba Nhất", Công an xã Thăng An chủ động tham mưu, triển khai các mô hình thiết thực. Điển hình là việc tổ chức xây dựng công trình thanh niên "Tuyến đường an ninh" tại tuyến đường bê tông thuộc tổ 9, thôn Vân Tây, xã Thăng An (300 m); tổ chức lắp đặt 3 camera an ninh công cộng kết nối trực tiếp về hệ thống camera an ninh của Công an xã. Chi đoàn đơn vị còn chủ trì tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và hoạt động tình nguyện xã hội chung của Cụm thi đua số 15.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Vân - Trưởng Công an xã Thăng An, những việc làm thiết thực đã làm cho tiêu chí "Gần dân nhất" không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thi đua mà trở thành hành động cụ thể trong từng cán bộ, chiến sĩ; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo ANTT gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho người dân; không để xảy ra phản ánh tiêu cực, khiếu nại về thái độ phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám cơ sở, gần dân, sát dân, chủ động nắm tình hình, kịp thời tiếp nhận và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. Mỗi việc làm vì dân, mỗi mô hình hướng về cơ sở đều góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an xã với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong nhìn nhận, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã có địa bàn rộng, dân số đông nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt sự vào cuộc quyết liệt của Công an xã đã giải quyết cơ bản các vấn đề từ cơ sở. Lực lượng Công an xã cũng luôn xác định rõ trọng trách và chủ động triển khai các giải pháp nắm chắc tình hình, tăng cường bám sát địa bàn, không để phát sinh thành "điểm nóng" hoặc vụ việc phức tạp. Một trong những điểm nhấn là tinh thần "Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ" tiếp tục được nối dài bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và trách nhiệm trong lòng nhân dân.