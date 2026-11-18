Sức sống từ các mô hình mới

Phong trào thể thao của phụ nữ ở Lao Bảo không còn bó hẹp trong những bộ môn truyền thống mà ngày càng đa dạng, hiện đại. Điển hình là câu lạc bộ (CLB) Yoga An Nhiên Tài Lê và CLB Họa My. Sự xuất hiện của các không gian tập luyện được đầu tư bài bản đã thu hút hàng trăm chị em đến tham gia rèn luyện mỗi ngày.

Yoga là bộ môn còn khá mới mẻ đối với phụ nữ vùng cao. Trước thực tế đó, chị Lê Thị Tài, Chủ nhiệm CLB Yoga An Nhiên Tài Lê đã chủ động tổ chức các buổi tập trải nghiệm miễn phí suốt một tháng tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn. Sự kiên trì đồng hành, hướng dẫn tỉ mỉ của chị giúp chị em dần vượt qua rào cản ban đầu để học cách lắng nghe cơ thể.

Đồng diễn nhảy step với nón lá truyền thống - Ảnh: K.S

Chị Lê Thị Tài chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi cùng chị em tập luyện ngay tại sân nhà hoặc nhà cộng đồng để mọi người tiếp cận yoga một cách tự nhiên nhất, không lo áp lực kinh phí. Đáng quý là sự ủng hộ của chị em trong thôn đã tiếp thêm động lực, thậm chí hỗ trợ cho vay vốn để tôi đầu tư phòng tập khang trang. Hiện nay, CLB duy trì hơn 20 thành viên tập luyện thường xuyên ở nhiều khung giờ khác nhau. Chúng tôi xem đây là mái nhà chung để chia sẻ vui buồn và lan tỏa tinh thần sống khỏe”.

Là người gắn bó từ những ngày đầu, chị Lê Thị Kim Vui, thành viên CLB Yoga An Nhiên Tài Lê cho hay: “Mỗi ngày dành một tiếng trên thảm tập giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc, thể lực nâng lên rõ rệt. Chị em trong lớp từ chỗ xa lạ nay trở nên thân thiết, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống”.

Nếu yoga mang đến không gian tập luyện nhẹ nhàng, sâu lắng thì không khí rèn luyện tại CLB Họa My lại mang sắc thái sôi nổi, đầy năng lượng. Chủ nhiệm CLB, chị Hồ Thị Họa My là người khởi xướng đưa các bộ môn aerobic, step và nhảy bạt nhún về với vùng biên. Việc kết hợp vận động cường độ cao trên nền âm nhạc sôi động đã tạo nên sức hút lớn.

Chị Hồ Thị Họa My cho biết: “Nhận thấy nhu cầu nâng cao sức khỏe của chị em rất lớn nhưng thiếu sân chơi hiện đại, tôi mạnh dạn đầu tư bục tập step và hệ thống bạt nhún. Đến nay, CLB đã thu hút khoảng 100 hội viên với đủ mọi lứa tuổi, từ cán bộ, công chức, tiểu thương đến người làm nội trợ. Niềm vui lớn nhất của tôi là mỗi ngày được thấy chị em rạng rỡ, tự tin hơn”.

Lan tỏa phong trào thể thao cộng đồng

Từ hiệu quả của các CLB tiêu biểu, phong trào rèn luyện thân thể đã lan tỏa rộng khắp 12 thôn, bản, khu phố trên địa bàn xã Lao Bảo. Đến nay, địa phương đã xây dựng và duy trì 12 CLB bóng chuyền hơi, 2 CLB yoga, 1 CLB nhảy bạt nhún, 2 CLB dân vũ cùng nhiều nhóm tập luyện cầu lông, đi bộ, shuffle dance. Toàn xã hiện có trên 400 hội viên phụ nữ tham gia tập luyện thường xuyên.

Các thành viên Câu lạc bộ Yoga An Nhiên Tài Lê trong giờ luyện tập - Ảnh: K.S

Điều đáng ghi nhận là các điều kiện phục vụ thể thao ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng xã hội hóa . Bên cạnh việc trưng dụng các sân nhà văn hóa cộng đồng, chị em tự nguyện đóng góp kinh phí thuê phòng tập, mua sắm trang thiết bị, thảm tập và bục nhún. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng chủ động hỗ trợ loa di động cho các nhóm mới thành lập, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phong trào duy trì thường xuyên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lao Bảo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết: “Chuyển biến đáng mừng nhất là hình thức tập luyện ngày càng phong phú, giúp chị em dễ dàng lựa chọn bộ môn phù hợp với thể trạng. Hội đã cụ thể hóa bằng phong trào “Mỗi phụ nữ lựa chọn một môn thể thao phù hợp” gắn với sinh hoạt chi hội. Thông qua các buổi tập hay những giải đấu bóng chuyền hơi, giao lưu dân vũ, hội có thêm cơ hội gần gũi, nắm bắt tâm tư, từ đó vận động chị em tích cực hưởng ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”.

Hoạt động thể thao cộng đồng tại Lao Bảo góp phần rèn luyện thể chất, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ các dân tộc vùng biên. Những giờ tập luyện sau giờ lao động trở thành niềm vui tinh thần, giúp chị em có thêm động lực xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.