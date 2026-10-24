Sôi nổi 'Phiên tòa giả định' tuyên truyền pháp luật học đường tại xã Ứng Thiên

Ngày 24-10, UBND xã Ứng Thiên phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng” nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) cho giáo viên và học sinh trường THCS Ứng Thiên (điểm chính Viên Nội).

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Ứng Thiên Đặng Viết Tình phát biểu khai mạc. Ảnh: Cao Hồng

Phát biểu khai mạc chương trình, Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Ứng Thiên Đặng Viết Tình nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, tình trạng bạo lực học đường và các hành vi thiếu an toàn trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng do sự thiếu hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống chưa đầy đủ và sự tác động tiêu cực của mạng xã hội.

Từ thực tế đó, việc tổ chức mô hình “Phiên tòa giả định” là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động giúp các em học sinh trực tiếp chứng kiến trình tự, thủ tục xét xử cũng như thấy rõ hậu quả pháp lý nghiêm khắc của các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, kỳ vọng qua phiên tòa này, các em học sinh sẽ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, biết tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Luật sư Lê Trung Sơn, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Cao Hồng

Phát biểu tại chương trình, Luật sư Lê Trung Sơn, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, sự kiện này tập trung phổ biến các kiến thức quan trọng về bạo lực học đường và an ninh mạng cho các em học sinh thông qua hoạt động phiên tòa giả định trực quan.

Thông qua buổi lễ, ban tổ chức hy vọng học sinh sẽ nâng cao nhận thức, tự điều chỉnh hành vi và sống tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật. Chương trình cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của giới luật sư trong việc đưa pháp luật vào đời sống học đường nhằm tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh. Nhờ đó, các em học sinh được trang bị những nền tảng pháp lý vững chắc trước khi bước vào đời.

Tái hiện sinh động phiên tòa xét xử tội "Cố ý gây thương tích"

Tiếp nối chương trình, Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đã diễn ra.

Quang cảnh phiên toà giả định. Ảnh: Cao Hồng

Vụ án được xây dựng dựa trên tình huống thực tế: Do mâu thuẫn bộc phát từ chuyện tình cảm học đường, vào ngày 5-10-2025 tại Trường THPT Đồng Thiên, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (sinh ngày 27-8-2009, học sinh lớp 11A) đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu em Phạm Thị Ngọc Trâm (học sinh lớp 11B), gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ thương tích là 38%.

Thông qua quá trình xét xử, Hội đồng xét xử cùng các luật sư đã phân tích thấu đáo các quy định pháp luật, giúp các em học sinh rút ra bài học sâu sắc về sự kiềm chế cảm xúc, cách ứng xử văn minh và phòng ngừa bạo lực.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa, các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả 200 triệu đồng; gia đình có công với cách mạng; phạm tội lần đầu khi chưa thành niên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 12 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Ứng Thiên phát biểu. Ảnh: Cao Hồng

Đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của chương trình, thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Ứng Thiên nhấn mạnh, phiên tòa giả định đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trực quan trong nhà trường. Thầy Sơn nhắn nhủ và mong muốn tất cả các em học sinh qua sự kiện này tự rút ra cho mình những bài học quý giá, từ đó nâng cao nhận thức để hằng ngày luôn sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Trong chương trình có phần hướng dẫn kỹ năng phòng tránh cạm bẫy không gian mạng do Đại úy Phạm Đình Thành, Cán bộ Tổ An ninh Công an xã Ứng Thiên trình bày đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của học sinh.

Đông đảo học sinh sôi nổi tham gia phần hỏi đáp pháp luật. Ảnh: Cao Hồng