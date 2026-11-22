Vận động viên nam xuất phát.

Giải đấu quy tụ các vận động viên từ 9 tỉnh, thành phố tranh tài ở 4 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ với hai cự ly thi đấu là 7,7 km dành cho nam và 5,4 km dành cho nữ. Đích đến là đỉnh núi Bà Rá.

Núi Bà Rá là địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của địa phương. Với địa hình dốc đứng đặc thù, cung đường thi đấu mang đến nhiều thử thách khắc nghiệt, đặc biệt là chặng vượt qua 1.767 bậc tam cấp để chạm tới đỉnh núi. Cuộc đua không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn, sức bền và kỹ thuật phân phối sức hợp lý mà còn là phép thử bản lĩnh, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các vận động viên.

Trao giải xuất sắc nội dung cá nhân nữ.

Sau chặng đường tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính để chinh phục đỉnh núi, Ban tổ chức đã xác định được những gương mặt xuất sắc nhất. Ở nội dung cá nhân nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (thành phố Đồng Nai) xuất sắc về nhất, giành vị trí thứ nhì là Dương Minh Hùng (Quân đội) và về thứ ba là Lê Đình Tường (tỉnh Gia Lai). Ở nội dung cá nhân nữ, ngôi vị quán quân thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Gia Lai), xếp thứ nhì là Lê Thị Hoa (Thành phố Hồ Chí Minh) và thứ ba là Hoàng Thị Ngọc Hoa (thành phố Đồng Nai).

Trao giải xuất sắc nội dung cá nhân nam.

Đối với thành tích đồng đội, đoàn tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành giải Nhất ở cả hai hạng mục nam và nữ. Cụ thể, ở nội dung đồng đội nam, giải Nhất thuộc về tỉnh Gia Lai, giải Nhì là thành phố Đồng Nai và giải Ba là đoàn Quân đội; trong khi ở nội dung đồng đội nữ, tỉnh Gia Lai giành giải Nhất và thành phố Đồng Nai giành giải Nhì.

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết: Việc được ủy nhiệm đăng cai tổ chức môn Điền kinh – nội dung Việt dã leo núi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với sự phát triển của nền thể thao nước nhà. Đây không chỉ là dịp để địa phương khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, mà còn là cơ hội quý báu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai năng động, thân thiện, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cùng tiềm năng du lịch đến bạn bè cả nước.