Sôi nổi những chặng đua chính tại Quảng Trực Half Marathon 2026

Các vận động viên có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị tranh tài tại nội dung 21 km, Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Sáng 15/11, các vận động viên bước vào ngày thi đấu chính của Quảng Trực Half Marathon 2026 tại xã Giải chạy Quảng Trực với 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Từ khi trời chưa sáng, khu vực xuất phát Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 - “Nối nhịp biên cương” đã nhộn nhịp.

Các vận động viên tập trung khởi động, kiểm tra trang phục, số BIB và chuẩn bị chinh phục những cung đường phía Tây Lâm Đồng.

Các hoạt náo viên và vận động viên cùng khởi động trước khi bước vào đường đua 21 km, Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Các vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly 21 km khởi động trước vạch xuất phát tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 chuẩn bị cờ hiệu xuất phát cự ly 21 km

Một vận động viên mang trang phục truyền thống tranh tài ở cự ly 21 km, Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Một nhóm vận động viên sẵn sàng bước vào đường đua 21 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Các vận động viên phấn khởi chuẩn bị bước vào cự ly 21 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Theo lịch thi đấu, cự ly Half Marathon 21,0975 km xuất phát lúc 5 giờ, mở đầu ngày tranh tài chính. Tiếp đó, các vận động viên cự ly 10 km bước vào đường chạy khoảng 5 giờ 5 phút.

Đúng 5 giờ sáng 15/11, 187 vận động viên bắt đầu xuất phát tranh tài ở cự ly 21 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Cự ly 21 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 xuất phát sớm nhất trong điều kiện khí hậu mát mẻ tại vùng biên Lâm Đồng

Sau chặng đua 21 km, các vận động viên còn lại bắt đầu khởi động cho cự ly 10 km và 5 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Đến 5 giờ 30 phút, cự ly 5 km khởi tranh, thu hút những người yêu chạy bộ ở nhiều lứa tuổi.

Trên những cung đường giữa đại ngàn, các vận động viên vừa tranh tài, vừa có dịp khám phá cảnh quan thiên nhiên của xã biên giới Quảng Trực.

Mỗi cự ly mang đến những trải nghiệm riêng, từ cuộc đua thành tích đến hành trình thử sức của những người yêu chạy bộ.

Sau chặng đua 21 km là cự ly 10 km, xuất phát lúc 5 giờ 5 phút trong khuôn khổ Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

75 vận động viên phấn khởi trước giờ tranh tài ở cự ly 10 km của Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Sau hiệu lệnh xuất phát, 75 vận động viên bước vào tranh tài ở chặng đua 10 km, Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Không khí ngày thi đấu thêm sôi nổi với sự cổ vũ của người dân hai bên đường.

Cùng với đó, lực lượng an ninh, y tế, tình nguyện viên và các bộ phận điều phối tham gia hỗ trợ, phục vụ vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

Cự ly 5 km xuất phát muộn nhất tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026, thu hút 365 vận động viên tranh tài

Các vận động viên phấn khởi trước khi bước vào đường đua 5 km tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Đúng 5 giờ 30 phút, cự ly 5 km xuất phát. Đây là cự ly cuối cùng của Giải chạy tại Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 tranh tài

Tại khu vực về đích, những bước chạy cuối cùng là điểm nhấn đáng chú ý. Các vận động viên dẫn đầu nỗ lực hoàn thành phần thi, trong khi nhiều người tiếp tục chinh phục mục tiêu của mình.

Thành tích và thứ hạng chính thức được Ban Tổ chức xác định sau khi đối chiếu dữ liệu tính giờ điện tử và các quy định chuyên môn.

Về đích đầu tiên ở chặng đua 21 km là vận động viên Tạ Duy Tuyên (mang số BIB 21109) với tổng thời gian 1 giờ 18 phút 33 giây

Vận động viên Phạm Thị Ngọc Thu (mang số BIB 21106) về đích đầu tiên trên đường đua nữ với thời gian 1 giờ 44 phút 22 giây

Y Giap Niê (mang số BIB 10071) là vận động viên về đích trên đường đua nam, cự ly 10 km với tổng thời gian 35 phút 50 giây

Nguyễn Thị Tố Anh (mang số BIB 10017) về đích đầu tiên ở đường đua nữ 10 km với thời gian 48 phút 38 giây

Bích Hữu Tiến (mang số BIB 50096) về đích đầu tiên trên đường đua 5 km dành cho nam với thành tích 17 phút 46 giây

Hiếu Trương (mang số BIB 50083) về đích đầu tiên trên đường đua 5 km dành cho nữ với thành tích 23 phút 13 giây

Quảng Trực Half Marathon 2026 được tổ chức trong hai ngày 14 - 15/11, thu hút hơn 1.000 vận động viên.

Ngoài ba cự ly chính, giải còn có Kids Run 1,5 km dành cho thiếu nhi và các hạng mục tôn vinh lực lượng bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh biên giới.

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên và các đội đạt thành tích cao

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở hạng mục người bảo vệ rừng

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên thành tích cao ở hạng mục người giữ phên dậu

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải cho các vận động viên có trang phục ấn tượng

Ban Tổ chức Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 trao giải thưởng cộng đồng "Trái tim đại ngàn" cho bon Đắk Huýt

Sau 2 ngày tranh tài, Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp

Ngày thi đấu chính tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại Quảng Trực từ ngày 14/11, trong đó có Đêm hội văn hóa “Âm vang đại ngàn”, giao lưu cồng chiêng M’Nông và giới thiệu ẩm thực địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại các chặng đua chính của Quảng Trực Half Marathon 2026 sáng 15/11: