Sáng 23/11, xã Kỳ Văn tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kết nối cộng đồng lan tỏa giá trị Việt”.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và người dân tham gia ngày hội.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Màn đồng diễn được dàn dựng công phu, hấp dẫn.

Nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian được tổ chức tại ngày hội.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Văn đã trao quyết định công nhận kết quả bầu cử cho 12 trưởng thôn trên địa bàn.

Dịp này, CLB Sắc bùa xã Kỳ Văn đã được ra mắt. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật dân gian truyền thống của địa phương.