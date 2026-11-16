Sôi nổi ngày hội Văn hóa Việt Nam tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Lãnh đạo phường Hòa Xuân trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Thoại. Ảnh: TÂM ĐAN

Với chủ đề “Tuổi trẻ THPT Nguyễn Văn Thoại: Vững vàng truyền thống - Tự tin kiến tạo tương lai”, chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: phong trào thi đua “Tuần học tốt”, thiết kế báo tường với chủ đề “Nguyễn Văn Thoại - Trường học hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: gian hàng ẩm thực dân gian; giao lưu nghệ thuật truyền thống; thi hát dân ca ba miền, sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian và sự kiện lịch sử bằng vật liệu tái chế; cuộc thi “Gương mặt thân quen” trên nền tảng video gắn liền với văn hóa, lịch sử dân tộc.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại biểu diễn văn nghệ tại chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình là sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là đạo lý “tôn sư trọng đạo”; qua đó rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thắt chặt tinh thần đoàn kết và sáng tạo cho học sinh.

Tại chương trình, lãnh đạo phường Hòa Xuân và nhà trường trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác nhằm tôn vinh các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.