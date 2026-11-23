Các nghệ sĩ Câu lạc bộ Bài chòi Hải Châu biểu diễn, giao lưu với sinh viên tại ngày hội. Ảnh: DUY AN

Ngày 23/11, các làn điệu bài chòi rộn ràng đã tạo nên không khí sôi nổi tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam do Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức.

Nhiều bạn trẻ còn trực tiếp tham gia trò chơi, tập hô thai và hát đối đáp cùng các nghệ sĩ Câu lạc bộ Bài chòi Hải Châu. Qua phần giao lưu, các nghệ sĩ đã giới thiệu lịch sử hình thành cùng nét đặc sắc của nghệ thuật bài chòi Trung Bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Bên cạnh đó, hoạt động trang trí nón lá cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tự tay sáng tạo họa tiết trên chiếc nón truyền thống. Đây cũng là dịp để các sinh viên quốc tế trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Sinh viên trang trí họa tiết trên những chiếc nón lá truyền thống. Ảnh: DUY AN

TS. Ngô Thị Hường, Trưởng ngành Việt Nam học (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng), chia sẻ ngày hội tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận văn hóa truyền thống thông qua những trải nghiệm thực tế. Việc giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian góp phần khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ di sản trong giới trẻ, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến sinh viên quốc tế.

Chương trình “Từ giảng đường đến những cung đường” kết hợp giới thiệu sách và chia sẻ kinh nghiệm nghề hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: DUY AN

* Trước đó, nhà trường đã tổ chức chương trình “Từ giảng đường đến những cung đường”, giới thiệu bộ sách “Hướng dẫn du lịch suốt tuyến” của TS. Tô Văn Hạnh, giảng viên Khoa Sử - Địa - Chính trị, kết hợp hoạt động giao lưu về nghề hướng dẫn viên du lịch.

Bộ sách được xây dựng theo hành trình xuyên Việt, khởi đầu tại Lũng Cú và kết thúc ở Mũi Cà Mau, dự kiến gồm 7 ấn phẩm, trong đó 2 cuốn đầu tiên đã ra mắt. Riêng cuốn “Con đường di sản miền Trung” đã được tái bản nhiều lần sau 5 năm phát hành, với số lượng phát hành gần 3.000 cuốn.

Các ấn phẩm kết hợp hài hòa kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý với những câu chuyện gắn liền từng điểm đến, cung cấp nguồn tư liệu phong phú giúp hướng dẫn viên xây dựng bài thuyết minh phục vụ du khách.

Tại buổi giao lưu với sinh viên, TS. Tô Văn Hạnh cho hay, hướng dẫn viên không chỉ đơn thuần dẫn đoàn mà còn là người giới thiệu, truyền tải các giá trị lịch sử và văn hóa của mỗi vùng đất.

Sinh viên nhận giải thưởng cuộc thi “Đọc sách cùng AI” tại chương trình “Từ giảng đường đến những cung đường”. Ảnh: DUY AN

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã trao giải cuộc thi “Đọc sách cùng AI”, ghi nhận các sản phẩm sáng tạo của sinh viên trong việc kết hợp kiến thức từ sách với ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

TS. Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận định việc ứng dụng AI cần gắn liền với kỹ năng đọc hiểu, chọn lọc và kiểm chứng thông tin. Công nghệ có thể hỗ trợ sinh viên tìm tòi, sáng tạo nhưng không thể thay thế quá trình tự học và tư duy độc lập.

Nhà trường tiếp tục khuyến khích các hoạt động đọc sách gắn liền với chuyên ngành đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.