Không gian ẩm thực xứ Quảng giới thiệu các món ăn dân dã, đặc trưng của địa phương

Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống, ẩm thực đặc trưng và nghệ thuật dân gian của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng, qua đó góp phần làm phong phú các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần, giúp người bệnh có thêm niềm vui, sự lạc quan trong quá trình điều trị và phục hồi chức năng.

“Ngày hội Văn hóa Việt Nam” với chủ đề “Hồn quê Quảng Nam – Đà Nẵng: Kết nối Y đức & Nụ cười” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng

Điểm nhấn của ngày hội là không gian ẩm thực xứ Quảng với 5 gian hàng giới thiệu các món ăn dân dã, đặc trưng của địa phương, phục vụ miễn phí cho cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân. Bên cạnh đó, các hoạt động như trò chơi dân gian kết hợp vận động trị liệu, nhảy sạp, hô hát bài chòi, viết thư pháp... mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, góp phần tái hiện không gian văn hóa truyền thống và tạo nên bầu không khí sôi nổi, gần gũi tại bệnh viện.

Các nhà hảo tâm trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, ngày hội không chỉ mang đến những giây phút thư giãn mà còn tạo sự gắn kết giữa đội ngũ y tế với bệnh nhân và thân nhân; góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, giàu tính nhân văn.

Đông đảo bệnh nhân và người nhà tham dư chương trình

Dịp này, Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng phối hợp Nhóm thiện nguyện Hoa Ưu Đàm trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em và gia đình vững tin trong quá trình điều trị.