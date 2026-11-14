Sôi nổi ngày hội văn hóa và đại đoàn kết tại An Hải

Ngày 14.11, tại Nhà Văn hóa An Hải, UBND phường An Hải, TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là hồn cốt của dân tộc, còn đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của đất nước.

Những phong tục, tập quán tốt đẹp, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian cùng nét đẹp trong đời sống gia đình, tình làng nghĩa xóm đã góp phần hun đúc bản sắc văn hóa và truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người Việt Nam.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh phát biểu tại lễ khai mạc

Theo ông Hoàng Công Thanh, sự phát triển của địa phương không chỉ được thể hiện qua những công trình, tuyến đường mới mà còn ở đời sống văn hóa phong phú, tình người ấm áp, sự đồng thuận và niềm hạnh phúc của nhân dân.

Vì vậy, chuỗi hoạt động lần này là dịp để người dân An Hải cùng gặp gỡ, giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.

Điểm nhấn của ngày hội là sự kết hợp giữa các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống với những sân chơi giao lưu, văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú, thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hội thi vẽ tranh “Em yêu văn hóa Việt Nam”

Trong ngày khai mạc, người dân được hòa mình vào không khí sôi nổi của các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, đập niêu, ném vòng… Những trò chơi gần gũi, giàu tính cộng đồng không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn đề cao tinh thần đồng đội, sự khéo léo và gắn kết giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, Hội thi ẩm thực với chủ đề “Mâm cơm Việt - Sắc màu văn hóa, trọn tình đoàn kết” giới thiệu những món ăn mang đậm bản sắc ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó có các đặc sản của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Qua mỗi món ăn, các đội thi không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn gửi gắm những câu chuyện về văn hóa, tình cảm gia đình và nét đẹp truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chuỗi hoạt động còn có Hội thi vẽ tranh “Em yêu văn hóa Việt Nam”, trưng bày và triển lãm tranh học sinh, Hội thi trưng bày “Không gian văn hóa Việt Nam”, Hội thi khiêu vũ, trình diễn thời trang các vùng miền Việt Nam và chương trình công diễn văn nghệ.

Hội thi kéo co

Ở lĩnh vực thể thao, các giải đấu như bóng đá tứ hùng và pickleball góp phần tạo thêm sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu giữa các khu dân cư, đơn vị trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường An Hải mong muốn tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; qua đó khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tình đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đây cũng là dịp để mỗi gia đình, mỗi khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh An Hải văn minh, thân thiện, nghĩa tình và ngày càng phát triển.