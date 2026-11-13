Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Nghinh Tường

Đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Nghinh Tường.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của xã Nghinh Tường. Đặc biệt, hoạt động múa sạp nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đã tạo điểm nhấn, mang đến không khí náo nức, rộn ràng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân và du khách.

Ngày hội diễn ra trong hai ngày, 13 và 14-11 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú như: thi cắm trại, trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, bắn nỏ...

Điểm nhấn của Ngày hội là các gian trưng bày văn hóa truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và chợ nông sản, góp phần giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Nghinh Tường không chỉ tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân mà còn là dịp quảng bá bản sắc văn hóa, giới thiệu những sản vật đặc trưng của địa phương.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.