Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, cùng tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Quang cảnh ngày hội.

Các đại biểu và đông đảo bà con Nhân dân tham gia ngày hội

Tham gia ngày hội, các đội thi đến từ 12 thôn tranh tài ở các nội dung: trình diễn trang phục truyền thống, múa khèn, thi mâm cơm truyền thống và kéo co nam, nữ. Các phần thi diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân. Những bộ trang phục mang hoa văn, đường thêu và màu sắc đặc trưng, các tiết mục múa khèn cùng những mâm cơm được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên đã thể hiện nét đẹp trong văn hóa, phong tục và đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Phần thi trình diễn trang phục giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc xã Lùng Phình

Múa khèn – nét văn hóa đặc trưng được đồng bào Mông xã Lùng Phình gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phần thi mâm cơm giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực và tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc xã Lùng Phình.

Xã Lùng Phình hiện có 11.866 người thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống tại 12 thôn, trong đó đồng bào Mông chiếm 87,6% dân số. Bên cạnh bản sắc văn hóa Mông, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Phù Lá. Mới đây, ngày 16/11/2026, Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá tại xã Lùng Phình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Đại diện xã Lùng Phình đón nhận Quyết định đưa Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Thông qua ngày hội, xã Lùng Phình tiếp tục khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tham gia bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời khai thác tiềm năng văn hóa đặc sắc phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.