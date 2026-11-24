Hội thi têm trầu cánh phượng tại Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết xã Bà Nà. Ảnh: MINH CHI - VĂN HẢI

Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi, thu hút đông đảo vị cao niên, trưởng tộc, người có uy tín và nhân dân 10 thôn trên địa bàn xã Bà Nà tham gia.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà cho biết, sau hơn một năm sáp nhập từ hai xã Hòa Ninh và Hòa Nhơn, xã Bà Nà đang đứng trước vận hội phát triển mạnh mẽ theo hướng đô thị sinh thái, dịch vụ và du lịch tầm cỡ.

Quán triệt phương châm “Phát triển nhưng không đánh mất mình; hiện đại hóa hạ tầng nhưng phải giữ cho được hồn quê và tình làng nghĩa xóm”, Đảng ủy và chính quyền xã Bà Nà hướng tới xây dựng địa phương mang dáng dấp “làng trong phố, phố trong làng”.

Hội Người cao tuổi xã Bà Nà đồng diễn bài thể dục dưỡng sinh tại ngày hội. Ảnh: MINH CHI - VĂN HẢI

Ngay sau phần lễ, không khí tại đình làng Thái Lai sôi nổi với không gian chợ quê mộc mạc, những làn điệu bài chòi xứ Quảng sâu lắng cùng màn tranh tài hào hứng của 10 đội thi đến từ 10 thôn qua các trò chơi dân gian truyền thống như: cờ tướng, têm trầu cánh phượng, ô ăn quan, trèo chuối và bịt mắt bắt vịt.

Ngày hội không chỉ là dịp để nhân dân giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng mà còn khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa bản địa, tạo động lực tinh thần vững chắc để xây dựng xã Bà Nà phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.