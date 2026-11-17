Tham dự ngày hội có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tham dự Ngày hội Văn hoá công nhân - Thanh niên Cà Mau năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối để đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động gặp gỡ, tham gia các hoạt động văn hoá, vui chơi lành mạnh.

Đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, trước những thách thức trong quá trình hội nhập, các cấp Công đoàn và Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên, công nhân, lao động; khuyến khích lan toả thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tôn vinh 3 cá nhân tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2026. Đây là những cá nhân có sáng kiến, giải pháp thiết thực, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ trao Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động và biểu dương 17 công nhân lao động tiêu biểu năm 2026. Hoạt động nhằm ghi nhận những doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời khích lệ công nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trao biểu trưng và hoa chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) và đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao biểu trưng và hoa chúc mừng các cá nhân tiêu biểu.

Cùng với hoạt động tôn vinh, biểu dương, LĐLĐ tỉnh vận động Công ty Cổ phần Agape Group trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Ngô Ánh Nguyệt, thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Diễm Phúc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Trần Đăng Khoa trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động.

Bà Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau (bên trái), trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Ngô Ánh Nguyệt, thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Lý Công Bắc (thứ 2 từ phải sang) và Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao thư cảm ơn và hoa tri ân các nhà tài trợ.

Song song với các hoạt động tôn vinh, chăm lo người lao động, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và đoàn viên thanh niên hào hứng tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức về văn hoá Việt Nam, chính sách, pháp luật lao động, phòng, chống ma tuý; văn hoá ứng xử và xây dựng môi trường làm việc văn minh. Các trò chơi trả lời câu hỏi trắc nghiệm và trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo người tham gia.

Đoàn viên, công nhân lao động và thanh niên sôi nổi tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng Kahoot.

Trò chơi nhảy dây bắt trái cây nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên.

Các đội hào hứng tranh tài trong trò chơi nhảy sạp ném bóng, góp phần tạo không khí giao lưu vui tươi, đoàn kết tại ngày hội.

Thông qua các hoạt động, ngày hội tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và đoàn viên thanh niên.

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động. Đồng thời lan toả tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh trong doanh nghiệp./.