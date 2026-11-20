Vận động viên tham gia thi đẩy gậy tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao mang đậm bản sắc vùng cao được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Khu gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương là điểm nhấn của sự kiện. Cùng với đó là phần trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc và các tiết mục giao lưu văn nghệ quần chúng.

Lãnh đạo xã Thắng Mố tặng cờ lưu niệm cho các thôn.

Các vận động viên đến từ các thôn tranh tài ở nhiều môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền hơi nam – nữ, đánh sảng, bịt mắt bắt vịt… Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Phần thi trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc.

Ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với quảng bá sản vật, phát triển du lịch cộng đồng cũng tạo thêm sinh kế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.