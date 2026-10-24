Sôi nổi ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các môn thể thao truyền thống như: Đẩy gậy, tung còn, kéo co và cà kheo; các phần thi tước sợi lanh nhanh, thi thêu hoa văn trên vải lanh, thi nấu mèn mén và thi giã bánh giày... tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc giới thiệu văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc.

Du khách nước ngoài trải nghiệm dệt lanh truyền thống.

Ngày hội là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn di sản văn hóa. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng xã Lùng Tám ngày càng phát triển bền vững.