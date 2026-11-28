Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 11 và Ngày thành lập Công đoàn ĐHTN (1/12/1995 – 1/12/2026).

Các vận động viên tham dự khai mạc Ngày hội Thể thao viên chức, người lao động Đại học Thái Nguyên năm 2026.

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (từ 28 đến 29-11) với 4 nội dung thi đấu gồm: Cầu lông, Bóng bàn, Pickleball và Dân vũ. Các trận thi đấu được bố trí tại nhiều địa điểm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Phần thi Dân vũ của Công đoàn Khối cơ quan.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài với tinh thần hào hứng, đoàn kết.

Thi đấu bóng bàn.

Ngày hội không chỉ là sân chơi lành mạnh giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ đoàn viên công đoàn mà còn tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào chiều 29-11.