Sôi nổi Ngày hội thể thao ở Yên Phong

Các đội tham gia thi đấu Giải bóng đá nam.

Giải bóng đá nam có 6 đội tham gia, gồm Yên Phong 1, Yên Phong 2, Chợ Đồn, Nghĩa Tá, Bình Yên và Kim Phượng. Kết thúc giải, đội xã Bình Yên giành giải Nhất, xã Chợ Đồn giành giải Nhì, xã Kim Phượng giành giải Ba; đội Yên Phong 1 nhận giải Phong cách. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải phụ.

Giải Việt dã xã Yên Phong mở rộng năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, thôn trên địa bàn xã Yên Phong và các địa phương lân cận. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung 3.000m nữ, 5.000m nam và 10.000m nam.

Các vận động viên tham gia Giải việt dã cự li 3.000m nữ.

Ban Tổ chức đã trao các giải cá nhân gồm: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 18 giải Khuyến khích; đồng thời trao giải đồng đội nam cự ly 5.000m, đồng đội nữ cự ly 3.000m.

Ở nội dung toàn đoàn, xã Chợ Đồn giành giải Nhất, thôn 2, xã Yên Phong giành giải Nhì.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nội dung 10.000m.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Yên Phong phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần nâng cao sức khỏe và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.